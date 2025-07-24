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В'єтнам придбає американські гелікоптери Lockheed Martin на тлі торговельних переговорів із США - Reuters

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Міністерство поліції В'єтнаму погодилося придбати два гелікоптери Lockheed Martin, що є ключовою угодою з безпеки зі США після скасування ембарго на зброю. Ця угода, вартістю понад 100 мільйонів доларів, відбувається на тлі торговельних переговорів між країнами.

В'єтнам придбає американські гелікоптери Lockheed Martin на тлі торговельних переговорів із США - Reuters

Міністерство поліції В'єтнаму погодилося придбати два гелікоптери Lockheed Martin. Це буде ключовою угодою із Сполученими Штатами в галузі безпеки з моменту скасування Вашингтоном ембарго на постачання зброї цій комуністичній країні десять років тому, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Угода відбулася після того, як міністерство громадської безпеки країни проводило тривалі переговори щонайменше з 2022 року з кількома американськими оборонними компаніями щодо придбання гелікоптерів. Lockheed Martin також веде переговори з міністерством оборони В'єтнаму щодо продажу військово-транспортних літаків C-130, повідомили чиновники, знайомі з ситуацією.

В’єтнам, який значною мірою залежить від російської зброї, роками шукає можливості для диверсифікації свого арсеналу. Наразі він також веде переговори з адміністрацією Трампа щодо ключових елементів митної угоди, яка має вирішальне значення для збереження доступу до її найбільшого експортного ринку.

В'єтнамські пілоти вже тренуються на гелікоптерах Sikorsky компанії Lockheed Martin, повідомило одне з джерел, безпосередньо обізнаних з ситуацією. Зазначається, що вартість угоди перевищує 100 мільйонів доларів і може включати більше гелікоптерів на пізнішому етапі.

Джерело не уточнило модель гелікоптера, про яку йдеться, але повідомило, що пілоти тренуються на гелікоптерах S-92, які використовуються в кількох країнах як для цивільного, так і для військового використання.

Ще два джерела, проінформовані про переговори, підтвердили, що В'єтнам погодився купити два гелікоптери Lockheed Martin, але не надали інформації про вартість та модель. Усі джерела відмовилися називати свої імена, оскільки інформація не була публічною.

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Постачання зброї до В’єтнаму

З моменту зняття ембарго на постачання зброї до В'єтнаму у 2016 році, угоди США щодо безпеки з колишнім ворогом обмежуються кораблями берегової охорони та навчальними літаками, що може призвести до закупівлі військових літаків. Lockheed Martin заявила, що запити щодо закупівель слід направляти до уряду В'єтнаму.

У червні 2022 року парламент В'єтнаму схвалив створення мобільного поліцейського підрозділу для боротьби зі злочинністю, тероризмом та заворушеннями, для роботи якого знадобляться гелікоптери, згідно з урядовими даними та текстом законодавства 2022 року.

Американські чиновники заявили, що Вашингтон розглядає В'єтнам як ключового гравця в регіональній безпеці та готовий посилити оборону В'єтнаму, особливо в Південнокитайському морі, де він часто конфліктує з Китаєм щодо спірних кордонів.

Підтримка поліції може бути більш суперечливою. В останньому звіті Державного департаменту США про права людини у В'єтнамі, опублікованому у 2023 році, попереджалося про значні порушення та зловживання з боку сил безпеки. Міністерство закордонних справ В'єтнаму заявило, що звіт був упередженим та неточним.

Джерела не пов'язували можливу угоду про закупівлі з митними переговорами, але в'єтнамські та американські чиновники неодноразово заявляли, що закупівля американської військової техніки зміцнить позиції Ханоя в переговорах щодо повноцінної торговельної угоди.

Президент США Дональд Трамп раніше в липні оголосив про угоду про 20% мита на в'єтнамські товари, що імпортуються до Сполучених Штатів, 40% мита на перевантажену продукцію та відсутність мит на експорт США до В'єтнаму.

Однак Ханой натомість говорив про попередню рамкову угоду. Переговори щодо завершення угоди все ще тривають.

Доповнення

Дональд Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з В'єтнамом, яка передбачає 20% мито для В'єтнаму на товари до США та 40% на перевалку. В обмін В'єтнам надасть США повний доступ до своїх ринків з нульовим тарифом.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
C-130 Hercules
Ханой
В'єтнам
Південнокитайське море
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
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