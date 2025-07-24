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Вьетнам закупит американские вертолеты Lockheed Martin на фоне торговых переговоров с США - Reuters

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Министерство полиции Вьетнама согласилось приобрести два вертолета Lockheed Martin, что является ключевым соглашением по безопасности с США после отмены эмбарго на оружие. Эта сделка, стоимостью более 100 миллионов долларов, происходит на фоне торговых переговоров между странами.

Вьетнам закупит американские вертолеты Lockheed Martin на фоне торговых переговоров с США - Reuters

Министерство полиции Вьетнама согласилось приобрести два вертолета Lockheed Martin. Это будет ключевая сделка с Соединенными Штатами в области безопасности с момента отмены Вашингтоном эмбарго на поставки оружия этой коммунистической стране десять лет назад, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Соглашение состоялось после того, как министерство общественной безопасности страны проводило длительные переговоры по меньшей мере с 2022 года с несколькими американскими оборонными компаниями по приобретению вертолетов. Lockheed Martin также ведет переговоры с министерством обороны Вьетнама о продаже военно-транспортных самолетов C-130, сообщили чиновники, знакомые с ситуацией.

Вьетнам, который в значительной степени зависит от российского оружия, годами ищет возможности для диверсификации своего арсенала. Сейчас он также ведет переговоры с администрацией Трампа по ключевым элементам таможенного соглашения, которое имеет решающее значение для сохранения доступа к его крупнейшему экспортному рынку.

Вьетнамские пилоты уже тренируются на вертолетах Sikorsky компании Lockheed Martin, сообщил один из источников, непосредственно осведомленных с ситуацией. Отмечается, что стоимость сделки превышает 100 миллионов долларов и может включать больше вертолетов на более позднем этапе.

Источник не уточнил модель вертолета, о которой идет речь, но сообщил, что пилоты тренируются на вертолетах S-92, которые используются в нескольких странах как для гражданского, так и для военного использования.

Еще два источника, проинформированные о переговорах, подтвердили, что Вьетнам согласился купить два вертолета Lockheed Martin, но не предоставили информации о стоимости и модели. Все источники отказались называть свои имена, поскольку информация не была публичной.

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Поставки оружия во Вьетнам

С момента снятия эмбарго на поставки оружия во Вьетнам в 2016 году, сделки США по безопасности с бывшим врагом ограничиваются кораблями береговой охраны и учебными самолетами, что может привести к закупке военных самолетов. Lockheed Martin заявила, что запросы по закупкам следует направлять правительству Вьетнама.

В июне 2022 года парламент Вьетнама одобрил создание мобильного полицейского подразделения для борьбы с преступностью, терроризмом и беспорядками, для работы которого понадобятся вертолеты, согласно правительственным данным и тексту законодательства 2022 года.

Американские чиновники заявили, что Вашингтон рассматривает Вьетнам как ключевого игрока в региональной безопасности и готов усилить оборону Вьетнама, особенно в Южно-Китайском море, где он часто конфликтует с Китаем по спорным границам.

Поддержка полиции может быть более спорной. В последнем отчете Государственного департамента США о правах человека во Вьетнаме, опубликованном в 2023 году, предупреждалось о значительных нарушениях и злоупотреблениях со стороны сил безопасности. Министерство иностранных дел Вьетнама заявило, что отчет был предвзятым и неточным.

Источники не связывали возможное соглашение о закупках с таможенными переговорами, но вьетнамские и американские чиновники неоднократно заявляли, что закупка американской военной техники укрепит позиции Ханоя в переговорах по полноценному торговому соглашению.

Президент США Дональд Трамп ранее в июле объявил о соглашении о 20% пошлине на вьетнамские товары, импортируемые в Соединенные Штаты, 40% пошлине на перегруженную продукцию и отсутствии пошлин на экспорт США во Вьетнам.

Однако Ханой взамен говорил о предварительном рамочном соглашении. Переговоры по завершению соглашения все еще продолжаются.

Дополнение

Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Вьетнамом, которое предусматривает 20% пошлину для Вьетнама на товары в США и 40% на перевалку. В обмен Вьетнам предоставит США полный доступ к своим рынкам с нулевым тарифом.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
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Вьетнам
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