Вьетнам отменяет смертную казнь за взятки, наркотики и преступления против государства
Киев • УНН
Парламент Вьетнама отменил смертную казнь за 8 преступлений, заменив ее пожизненным заключением. Среди них: шпионаж, измена, взяточничество, наркотики, производство фальсификатов. Действие закона распространяется на уже осужденных.
Национальное собрание Вьетнама приняло поправки к уголовному законодательству, которыми отменили смертную казнь за ряд тяжких преступлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aljazeera.
Детали
Как сообщают государственные СМИ, смертная казнь заменена пожизненным заключением для восьми категорий правонарушений, среди которых – шпионаж, попытки свержения правительства, взяточничество, незаконный оборот наркотиков и производство фальсифицированных лекарств.
Государственное информационное агентство Вьетнама сообщило, что изменения в Уголовный кодекс были приняты единогласно.
Независимо от того, это несколько граммов, или несколько тонн, вред от транспортировки наркотиков огромен
В Национальной ассамблее признали, что больше всего споров вызвал вопрос отмены смертной казни за наркоторговлю. Другой депутат предостерег, что такое решение может иметь негативные последствия.
Отмена смертной казни за наркотики будет ложным сигналом в то время, когда в стране растет количество случаев, связанных с наркотиками
Принятые изменения предусматривают, что с 1 июля приговоры о казни за перечисленные преступления заменят пожизненным заключением. Это также касается лиц, приговоренных к смертной казни, которые еще не были казнены.
При этом вьетнамское законодательство оставляет смертную казнь за 10 других тяжких преступлений. Среди них – убийство, государственная измена, терроризм и сексуальное насилие над детьми.
Официальная статистика о количестве заключенных в камерах смертников не обнародуется – это считается государственной тайной.
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