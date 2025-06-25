Вьетнам отменяет смертную казнь за взятки, наркотики и преступления против государства

Национальное собрание Вьетнама приняло поправки к уголовному законодательству, которыми отменили смертную казнь за ряд тяжких преступлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aljazeera.

Как сообщают государственные СМИ, смертная казнь заменена пожизненным заключением для восьми категорий правонарушений, среди которых – шпионаж, попытки свержения правительства, взяточничество, незаконный оборот наркотиков и производство фальсифицированных лекарств.

Государственное информационное агентство Вьетнама сообщило, что изменения в Уголовный кодекс были приняты единогласно.

– заявил один из законодателей во время обсуждения.

Независимо от того, это несколько граммов, или несколько тонн, вред от транспортировки наркотиков огромен

В Национальной ассамблее признали, что больше всего споров вызвал вопрос отмены смертной казни за наркоторговлю. Другой депутат предостерег, что такое решение может иметь негативные последствия.

Отмена смертной казни за наркотики будет ложным сигналом в то время, когда в стране растет количество случаев, связанных с наркотиками