В’єтнам скасовує смертну кару за хабарі, наркотики та злочини проти держави

Національні збори В’єтнаму ухвалили поправки до кримінального законодавства, якими скасували смертну кару за низку тяжких злочинів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aljazeera.

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Як повідомляють державні ЗМІ, смертну кару замінено довічним ув’язненням для восьми категорій правопорушень, серед яких – шпигунство, спроби повалення уряду, хабарництво, незаконний обіг наркотиків та виробництво фальсифікованих ліків.

Державне інформаційне агентство В’єтнаму повідомило, що зміни до Кримінального кодексу були ухвалені одноголосно.

Незалежно від того, чи це кілька грамів, чи кілька тонн, шкода від транспортування наркотиків величезна – заявив один із законодавців під час обговорення.

У Національній асамблеї визнали, що найбільше суперечок викликало питання скасування смертної кари за наркоторгівлю. Інший депутат застеріг, що таке рішення може мати негативні наслідки.

Скасування смертної кари за наркотики буде хибним сигналом у той час, коли в країні зростає кількість випадків, пов’язаних із наркотиками – зазначив він.

Ухвалені зміни передбачають, що з 1 липня вироки про страту за перелічені злочини замінять довічним ув’язненням. Це також стосується осіб, засуджених до смертної кари, яких ще не було страчено.

При цьому в'єтнамське законодавство залишає смертну кару за 10 інших тяжких злочинів. Серед них – вбивство, державна зрада, тероризм та сексуальне насильство над дітьми.

Офіційна статистика щодо кількості ув’язнених у камерах смертників не оприлюднюється – це вважається державною таємницею.

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