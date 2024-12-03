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Вьетнамская миллиардерша получила смертный приговор за мошенничество на $44 млрд

Вьетнамская миллиардерша получила смертный приговор за мошенничество на $44 млрд

Киев  •  УНН

 • 7372 просмотра

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68-летняя бизнесвумен Чионг Ми Лан проиграла апелляцию против смертного приговора за масштабное банковское мошенничество. Она может избежать казни, если вернет государству $9 млрд из похищенных средств.

Чианг Милан проиграла апелляцию на смертный приговор за организацию одного из крупнейших банковских мошенничеств в мире. Теперь она имеет шанс избежать казни, если вернет 75% от похищенных средств.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC

детали

По закону Вьетнама, если Чианг Милан выплатит $9 млрд, что составляет три четверти от $12 млрд, которые она присвоила, ее смертный приговор будет заменен на пожизненное заключение.

В апреле суд признал, что она тайно контролировала Южный коммерческий банк (Saigon Commercial Bank), пятый по величине банк страны. На протяжении более десяти лет она через сеть подставных компаний брала кредиты и снимала средства, в общей сложности присвоив $44 млрд.

Прокуратура заявляет, что из этой суммы $27 млрд было незаконно присвоено, а $12 млрд — разворовано, что является одним из самых тяжких финансовым преступлением во Вьетнаме, за которое ее и приговорили к смерти.

Шокирующий приговор смертный приговор для женщины за экономическое преступление во Вьетнаме-явление крайне редкое и вызвало значительный резонанс. Во вторник суд подтвердил, что нет оснований для смягчения наказания.

О том, Чионг Ми Лан все еще может подать прошение о помиловании президенту. Во время слушаний апелляции бизнесвумен признала свою вину и выразила стыд за нанесенный государству ущерб. Она заявила, что стремится как можно быстрее вернуть похищенные средства.

Что известно о Чионг Ми Лан

Чионг Милан родилась в семье китайско-вьетнамского происхождения в Хошимине. Ее бизнес начинался с торговли косметикой на рынке. В 1980-х она начала скупать недвижимость и к 1990-м стала владелицей значительного портфеля отелей и ресторанов.

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На момент ареста она возглавляла одну из крупнейших компаний по недвижимости Вьетнама, Van Thinh Phat Group. Приговор стал кульминацией антикоррупционной кампании "горящие печи" под руководством тогдашнего Генерального секретаря Коммунистической партии Нгуена Фу Чонга.

Замороженные активы и попытки возврата

По словам адвокатов, имущество Чианг Милан превышает необходимую сумму для компенсации, но реализация этих активов затруднена. Среди них-роскошная недвижимость в Хошимине, акции и доли в бизнесах. При этом, более тысячи активов сейчас заморожены властями.

Адвокаты подчеркивают, что под смертным приговором она не может эффективно продать имущество. Если бы приговор был заменен пожизненным заключением, это облегчило бы ее задачу. Однако суд не был убежден этими аргументами.

Вьетнам строго контролирует информацию об исполнении смертных приговоров. По данным правозащитных организаций, в стране более 1000 человек ждут казни.

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Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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