В Уганде мужчине впервые грозит смертная казнь по новому закону против гомосексуальности

Детали

20-летний мужчина стал первым угандийцем, которого обвинили в таком преступлении, которое карается смертной казнью.

Согласно обвинительному акту, 18 августа подсудимому было предъявлено обвинение в "гомосексуализме при отягчающих обстоятельствах" после того, как он "совершил незаконный половой акт" с 41-летним мужчиной. При этом не уточняется, почему акт был признан отягчающим.

"Поскольку это преступление, караемое смертной казнью и подлежащее рассмотрению в Верховном Суде, обвинение было зачитано и объяснено ему в магистратском суде 18 августа, и он был помещен под стражу", - сообщила агентству Reuters Жаклин Окуи, пресс-секретарь офиса главы государственного обвинения.

Окуи не предоставила дополнительных подробностей об этом деле. Она сказала, что ей ничего не известно о том, что кому-то ранее выдвигались обвинения в "гомосексуализме при отягчающих обстоятельствах".

Жюстин Баля, адвокат подсудимого, заявила, что считает весь закон неконституционным. Закон был обжалован в суде, но судьи еще не взялись за это дело. Баля сообщила, что с момента принятия закона еще четырем людям были предъявлены обвинения по этому закону, и что ее клиент был первым, кто привлечен к ответственности за "гомосексуализм при отягчающих обстоятельствах". Она отказалась комментировать особенности его дела.

Дополнение

Несмотря на давление со стороны западных правительств и правозащитных организаций, Уганда в мае приняла один из самых суровых в мире законов, направленных против ЛГБТ-сообщества. Он предусматривает пожизненное заключение за однополые отношения. Смертная казнь может быть применена в случаях, которые считаются "отягчающими", к которым относятся повторные преступления, гомосексуальные отношения, которые передают неизлечимую болезнь, или однополые отношения с несовершеннолетними, пожилыми людьми или людьми с инвалидностью.

Кроме того, в стране уже около двух десятилетий никого не казнили, однако смертная казнь не была отменена. Президент Йовери Мусевени угрожал в 2018 году возобновить казни, чтобы остановить волну преступности.

Принятие закона три месяца назад вызвало широкое осуждение и угрозы санкциями. Ранее в этом месяце Всемирный банк приостановил новое государственное финансирование Уганды в ответ на этот закон.

Соединённые Штаты также ввели визовые ограничения для некоторых угандийских чиновников, а президент Джо Байден приказал пересмотреть американскую помощь Уганде.

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