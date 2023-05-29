Президент Уганди підписав закон проти гомосексуалістів, який передбачає смертну кару

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Версія законопроекту, підписана президентом Йовері Мусевені, не криміналізує тих, хто ідентифікує себе як ЛГБТК. Але новий закон передбачає смертну кару за «гомосексуальність за обтяжливих обставин», під якою розуміються випадки сексуальних стосунків за участю людей, інфікованих ВІЛ, а також з неповнолітніми та іншими категоріями вразливих осіб.

Відповідно до законодавства, підозрюваний, засуджений за «замах на гомосексуальність за обтяжливих обставин», може бути позбавлений волі на строк до 14 років.

Спікер парламенту Аніта Мінг заявила у своїй заяві, що президент «відгукнувся на крики нашого народу», підписавши законопроект.

«З великою смиренністю я дякую своїм колегам, членам парламенту, за те, що вони витримали весь тиск з боку хуліганів і теоретиків змови кінця світу на користь нашої країни», — йдеться у заяві.

Мусевені повернув законопроект до національної асамблеї у квітні, попросивши внести зміни, які розрізнятимуть ідентифікацію як ЛГБТК та фактичну участь у гомосексуальних актах. Це розлютило деяких законодавців, зокрема тих, хто побоювався, що президент накладе вето на законопроект під міжнародним тиском. Законодавці ухвалили змінену версію законопроекту раніше у травні.

Борці за права ЛГБТК кажуть, що новий закон не потрібен у країні, де гомосексуальність довгий час була незаконною відповідно до закону колоніальної епохи, що криміналізує сексуальну активність «всупереч законам природи». Покарання за цей злочин – довічне ув'язнення.

США попередили про економічні наслідки законодавства, яке Amnesty International назвала «драконівським та надмірно широким».

Управління ООН з прав людини заявило у понеділок, що воно «приголомшене тим, що драконівський та дискримінаційний закон проти геїв тепер є законом», назвавши цей закон «рецептом систематичних порушень прав» ЛГБТ-людей та інших осіб.

У спільній заяві у понеділок керівники програми ООН зі СНІДу та Глобального фонду заявили, що вони «глибоко стурбовані згубною дією» законодавства на громадську охорону здоров'я та заходи у відповідь на ВІЛ.

Правозахисники мають можливість оскаржити закон у конституційному суді.

Доповнення

Настрої проти гомосексуалістів в Уганді посилилися останніми тижнями на тлі повідомлень у новинах про содомію в школах-інтернатах, у тому числі в престижній школі для хлопчиків, де батько звинуватив вчителя у жорстокому поводженні з його сином.

Лютневе рішення Національної асамблеї англіканської церкви продовжувати забороняти церковні вінчання для одностатевих пар, але дозволити священникам благословляти одностатеві шлюби та громадянські партнерства обурило багатьох в Уганді та інших країнах Африки.

Гомосексуальність криміналізована більш ніж у 30 із 54 країн Африки. Деякі африканці вважають це поведінкою, імпортованою з-за кордону, а не сексуальною орієнтацією.