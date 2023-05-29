Президент Уганды подписал закон против гомосексуалистов, предусматривающий смертную казнь

Детали

Версия законопроекта, подписанная президентом Йовери Мусевени, не криминализирует тех, кто идентифицирует себя как ЛГБТК. Но новый закон предусматривает смертную казнь за «гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах», под которой понимаются случаи сексуальных отношений с участием людей, инфицированных ВИЧ, а также с несовершеннолетними и другими категориями уязвимых лиц.

Согласно законодательству, подозреваемый, осужденный за «покушение на гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах», может быть лишен свободы сроком до 14 лет.

Спикер парламента Анита Минг заявила в своем заявлении, что президент «откликнулся на крики нашего народа», подписав законопроект.

«С большим смирением я благодарю своих коллег, членов парламента, за то, что они выдержали все давление со стороны хулиганов и теоретиков заговора конца света в пользу нашей страны», — говорится в заявлении.

Мусевени вернул законопроект в национальную ассамблею в апреле, попросив внести изменения, которые будут различать идентификацию как ЛГБТК и фактическое участие в гомосексуальных актах. Это разозлило некоторых законодателей, в том числе тех, кто опасался, что президент наложит вето на законопроект под международным давлением. Законодатели приняли измененную версию законопроекта ранее в мае.

Борцы за права ЛГБТК говорят, что новый закон не нужен в стране, где гомосексуальность долгое время была незаконна в соответствии с законом колониальной эпохи, что криминализирует сексуальную активность «вопреки законам природы». Наказание за это преступление – пожизненное заключение.

США предупредили об экономических последствиях законодательства, которое Amnesty International назвала "драконовским и чрезмерно широким".

Управление ООН по правам человека заявило в понедельник, что оно «ошеломлено тем, что драконовский и дискриминационный закон против геев теперь является законом», назвав этот закон «рецептом систематических нарушений прав» ЛГБТ-людей и других лиц.

В совместном заявлении в понедельник руководители программы ООН по СПИДу и Глобального фонда заявили, что они «глубоко озабочены губительным действием» законодательства на общественное здравоохранение и ответные меры на ВИЧ.

Правозащитники могут обжаловать закон в конституционном суде.

Дополнение

Настроения против гомосексуалистов в Уганде усилились в последние недели на фоне сообщений в новостях о содомии в школах-интернатах, в том числе в престижной школе для мальчиков, где отец обвинил учителя в жестоком обращении с его сыном.

Февральское решение Национальной ассамблеи англиканской церкви продолжать запрещать церковные венчания для однополых пар, но позволить священникам благословлять однополые браки и гражданские партнерства возмутило многих в Уганде и других странах Африки.

Гомосексуальность криминализирована в более чем 30 из 54 стран Африки. Некоторые африканцы считают это поведением, импортированным из-за границы, а не сексуальной ориентацией.