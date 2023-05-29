Президент Уганды подписал закон против гомосексуалистов, предусматривающий смертную казнь

ukru
19:26 • 39472 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101195 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 105528 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 105901 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100710 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91767 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109574 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131165 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170093 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201283 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 29082 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 59137 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 33810 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 28855 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 37918 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170093 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201283 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143322 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149884 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186388 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 59137 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103321 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120376 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156083 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162969 просмотра
Актуальное
Президент Уганды подписал закон против гомосексуалистов, предусматривающий смертную казнь

Президент Уганды подписал закон против гомосексуалистов, предусматривающий смертную казнь

Киев • УНН

 • 477388 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Уганды подписал закон о запрете гомосексуализма, поддержанный многими в этой восточноафриканской стране, но широко осужденный правозащитниками и людьми. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Детали

Версия законопроекта, подписанная президентом Йовери Мусевени, не криминализирует тех, кто идентифицирует себя как ЛГБТК. Но новый закон предусматривает смертную казнь за «гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах», под которой понимаются случаи сексуальных отношений с участием людей, инфицированных ВИЧ, а также с несовершеннолетними и другими категориями уязвимых лиц.

Согласно законодательству, подозреваемый, осужденный за «покушение на гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах», может быть лишен свободы сроком до 14 лет.

Спикер парламента Анита Минг заявила в своем заявлении, что президент «откликнулся на крики нашего народа», подписав законопроект.

«С большим смирением я благодарю своих коллег, членов парламента, за то, что они выдержали все давление со стороны хулиганов и теоретиков заговора конца света в пользу нашей страны», — говорится в заявлении.

Мусевени вернул законопроект в национальную ассамблею в апреле, попросив внести изменения, которые будут различать идентификацию как ЛГБТК и фактическое участие в гомосексуальных актах. Это разозлило некоторых законодателей, в том числе тех, кто опасался, что президент наложит вето на законопроект под международным давлением. Законодатели приняли измененную версию законопроекта ранее в мае.

Борцы за права ЛГБТК говорят, что новый закон не нужен в стране, где гомосексуальность долгое время была незаконна в соответствии с законом колониальной эпохи, что криминализирует сексуальную активность «вопреки законам природы». Наказание за это преступление – пожизненное заключение.

США предупредили об экономических последствиях законодательства, которое Amnesty International назвала "драконовским и чрезмерно широким".

Управление ООН по правам человека заявило в понедельник, что оно «ошеломлено тем, что драконовский и дискриминационный закон против геев теперь является законом», назвав этот закон «рецептом систематических нарушений прав» ЛГБТ-людей и других лиц.

В совместном заявлении в понедельник руководители программы ООН по СПИДу и Глобального фонда заявили, что они «глубоко озабочены губительным действием» законодательства на общественное здравоохранение и ответные меры на ВИЧ.

Правозащитники могут обжаловать закон в конституционном суде. 

Дополнение

Настроения против гомосексуалистов в Уганде усилились в последние недели на фоне сообщений в новостях о содомии в школах-интернатах, в том числе в престижной школе для мальчиков, где отец обвинил учителя в жестоком обращении с его сыном.

Февральское решение Национальной ассамблеи англиканской церкви продолжать запрещать церковные венчания для однополых пар, но позволить священникам благословлять однополые браки и гражданские партнерства возмутило многих в Уганде и других странах Африки.

Гомосексуальность криминализирована в более чем 30 из 54 стран Африки. Некоторые африканцы считают это поведением, импортированным из-за границы, а не сексуальной ориентацией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы