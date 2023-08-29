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В Уганді чоловіку вперше загрожує страта за новим законом проти гомосексуальності

В Уганді чоловіку вперше загрожує страта за новим законом проти гомосексуальності

Київ • УНН

 • 793838 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Уганді, вперше після ухвалення закону проти гомосексуальності, чоловіка звинуватили у "гомосексуалізмі за обтяжуючих обставин". У країні цей "злочин" карається смертною карою, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

20-річний чоловік став першим угандійцем, якого звинуватили у такому злочині, що карається смертною карою.

Згідно з обвинувальним актом, 18 серпня підсудному було висунуто обвинувачення в "гомосексуалізмі при обтяжуючих обставинах" після того, як він "здійснив незаконний статевий акт" з 41-річним чоловіком. При цьому не уточнюється, чому акт був визнаний обтяжуючим.

"Оскільки це злочин, що карається смертною карою і підлягає розгляду у Верховному Суді, звинувачення було зачитане і пояснене йому в магістратському суді 18 серпня, і він був поміщений під варту", - повідомила агентству Reuters Жаклін Окуї, прессекретар офісу очільника державного обвинувачення.

Окуї не надала додаткових подробиць про цю справу. Вона сказала, що їй нічого не відомо про те, що комусь раніше висувалися звинувачення в "гомосексуалізмі при обтяжуючих обставинах".

Жюстін Баля, адвокат підсудного, заявила, що вважає весь закон неконституційним. Закон був оскаржений в суді, але судді ще не взялися за цю справу. Баля повідомила, що з моменту ухвалення закону ще чотирьом людям були висунуті обвинувачення за цим законом, і що її клієнт був першим, кого притягнуто до відповідальності за "гомосексуалізм при обтяжуючих обставинах". Вона відмовилася коментувати особливості його справи.

Доповнення

Попри тиск з боку західних урядів і правозахисних організацій, Уганда в травні ухвалила один з найсуворіших у світі законів, спрямованих проти ЛГБТ-спільноти. Він передбачає довічне ув'язнення за одностатеві стосунки. Смертна кара може бути застосована у випадках, які вважаються "обтяжуючими", до яких відносяться повторні злочини, гомосексуальні стосунки, які передають невиліковну хворобу, або одностатеві стосунки з неповнолітніми, літніми людьми або людьми з інвалідністю.

Окрім того, у країні вже близько двох десятиліть нікого не страчували, проте смертна кара не була скасована. Президент Йовері Мусевені погрожував у 2018 році відновити страти, щоб зупинити хвилю злочинності.

Ухвалення закону три місяці тому викликало широкий осуд і погрози санкціями. Раніше цього місяця Світовий банк призупинив нове державне фінансування Уганди у відповідь на цей закон.

Сполучені Штати також запровадили візові обмеження для деяких угандійських чиновників, а президент Джо Байден наказав переглянути американську допомогу Уганді.

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