У Вʼєтнамі перекинувся туристичний човен: щонайменше 27 загиблих, серед них діти

У суботу, 20 липня щонайменше 27 людей загинули унаслідок перекидання туристичного човна в бухті Халонг на північному сході В’єтнаму. Серед жертв восьмеро дітей. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

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Зазначається, що човен, на борту якого знаходилися 53 людини, перекинувся близько 14:00 за місцевим часом, коли шторм "Віфа" наближався до країни через Південно-Китайське море. У районі події повідомлялося про сильний вітер, зливи і блискавки.

За інформацією державного В’єтнамського інформагентства, станом на вечір суботи рятувальники виявили тіла 27 загиблих, серед яких вісім дітей. Ще 11 осіб вдалося врятувати.

Згідно з повідомленням місцевого видання VnExpress, більшість пасажирів були жителями столиці В’єтнаму – Ханоя.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо

У суботу, 19 липня на півдні Швеції пасажирське судно сіло на мілину поблизу архіпелагу Карлскруна. На борту перебували 87 людей - усіх успішно евакуювали.