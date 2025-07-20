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У Вʼєтнамі перекинувся туристичний човен: щонайменше 27 загиблих, серед них діти

Київ • УНН

 • 182 перегляди

У В'єтнамі перекинувся туристичний човен з 53 людьми на борту, загинуло 27 осіб, включаючи вісім дітей. Інцидент стався під час шторму "Віфа" в бухті Халонг.

У Вʼєтнамі перекинувся туристичний човен: щонайменше 27 загиблих, серед них діти

У суботу, 20 липня щонайменше 27 людей загинули унаслідок перекидання туристичного човна в бухті Халонг на північному сході В’єтнаму. Серед жертв восьмеро дітей. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що човен, на борту якого знаходилися 53 людини, перекинувся близько 14:00 за місцевим часом, коли шторм "Віфа" наближався до країни через Південно-Китайське море. У районі події повідомлялося про сильний вітер, зливи і блискавки.

За інформацією державного В’єтнамського інформагентства, станом на вечір суботи рятувальники виявили тіла 27 загиблих, серед яких вісім дітей. Ще 11 осіб вдалося врятувати. 

Згідно з повідомленням місцевого видання VnExpress, більшість пасажирів були жителями столиці В’єтнаму – Ханоя.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо

У суботу, 19 липня на півдні Швеції пасажирське судно сіло на мілину поблизу архіпелагу Карлскруна. На борту перебували 87 людей - усіх успішно евакуювали.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ханой
В'єтнам
Reuters
Південнокитайське море
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