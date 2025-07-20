Во Вьетнаме перевернулась туристическая лодка: по меньшей мере 27 погибших, среди них дети

В субботу, 20 июля, по меньшей мере 27 человек погибли в результате опрокидывания туристической лодки в бухте Халонг на северо-востоке Вьетнама. Среди жертв восемь детей. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что лодка, на борту которой находились 53 человека, перевернулась около 14:00 по местному времени, когда шторм "Вифа" приближался к стране через Южно-Китайское море. В районе происшествия сообщалось о сильном ветре, ливнях и молниях.

По информации государственного Вьетнамского информагентства, по состоянию на вечер субботы спасатели обнаружили тела 27 погибших, среди которых восемь детей. Еще 11 человек удалось спасти.

Согласно сообщению местного издания VnExpress, большинство пассажиров были жителями столицы Вьетнама – Ханоя.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним

В субботу, 19 июля, на юге Швеции пассажирское судно село на мель вблизи архипелага Карлскруна. На борту находились 87 человек - все успешно эвакуированы.