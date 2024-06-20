Київ не починав агресії проти рф: путін заявив, що договір з КНДР не має стосунку до війни в Україні

Президент рф володимир путін спростував інформацію про те, що росія просила військову підтримку у Північної Кореї у війні проти України.

Президент росії володимир путін публічно заперечив, що росія просила військову у Північної Кореї для війни в Україні. Про це він заявив на брифінгу передають російські ЗМІ, пише УНН. Деталі путін під час спілкування з журналістами пояснив, що документ щодо союзу, який рф підписала з КНДР, передбачає взаємодопомогу лише у випадку агресії проти однієї з країн договору. Щодо приводів для надання взаємної військової підтримки. Там же написано - у разі військової агресії. (...) Український режим почав агресію, але не проти росії, а проти визнаних москвою "ЛНР" та "ДНР", коли вони ще не були у складі рф - запевняє путін. Він також запевнив, що росія не просила в інших країн військової підтримки для ведення війни в Україні. Ми нікого про це (військову підтримку у війні проти України - ред.) не просили, нам ніхто цього не пропонував, Тому не має жодної необхідності - заявив путін Нагадаємо Цього тижня президент рф володимир путін відвідав Північну Корею та зустрівся з Кім Чен Ином. У Пхеньяні вони підписали угоду про стратегічне партнерство, що поглиблює військову співпрацю і взаємні оборонні зобов'язання. Відразу після цього російський президент здійснив візит до В'єтнаму. Там він підписав більш як десять угод спрямованих на поглиблення співпраці між москвою та Ханоєм. Зокрема меморандум про будівництво центру ядерної науки і технологій у В'єтнамі.