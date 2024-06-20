Путін підписав угоду щодо будівництва у В'єтнамі центру ядерної науки
Київ • УНН
Під час візиту прзидента рф володимира путіна до В'єтнаму дві країни підписали угоди, що поглиблюють співпрацю, в тому числі меморандум про будівництво центру ядерної науки і технологій у В'єтнамі.
Під час візиту президента рф володимира путіна до В'єтнаму країни підписали низку угод про поглиблення співпраці. Зокрема, меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва Центру ядерної науки і технологій у В'єтнамі. Про це пише УНН з посиланням на VNExspress.
Деталі
Під час брифінгу, який відбувся одразу після перемовин з президентом То Ламом, путін підтвердив, що мирний розвиток атомної енергетики є перспективним полем для розширення двостороннього співробітництва між В'єтнамом і рф.
Однією з тем порядку денного є проєкт будівництва Центру ядерної науки і технологій у В'єтнамі, який проводить Державна корпорація з атомної енергії рф ("Росатом"), а також підготовка в'єтнамських атомників у профільних російських університетах
Це один із 11 документів, підписаних обома сторонами під час державного візиту президента Путіна до В'єтнаму. Інші документи присвячені співпраці у сфері вищої освіти, енергетичному співробітництву, і поглибленню співпраці у нафтогазовій галузі.
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Очільник Кремля також підтвердив, що росія готова налагодити пряме та довгострокове постачання енергоносіїв, включаючи скраплений природний газ (СПГ), до В'єтнаму.
Спільні підприємства між двома країнами працюють дуже ефективно, в основному в енергетичній сфері, а саме "В'єтсовпетро" на континентальному шельфі В'єтнаму і "Русветпетро" в Ненецькому автономному районі росії
Доповнення
На тій таки конференції, що відбулась після перемовин, президент То Лам наголосив, що візит президента путіна до В'єтнаму має велике значення з нагоди 30-річчя підписання Договору про основні принципи між В'єтнамом і рф та до 75-ї річниці встановлення дипломатичних відносин
За його словами, вони домовилися про основні орієнтири та рішення для подальшого зміцнення всеосяжного стратегічного партнерства між В'єтнамом та Росією.
Нагадаємо
У середу, 19 червня, президент рф володимир путін відвідав В'єтнам після поїздки до Північної Кореї, де зустрівся з в'єтнамськими лідерами і високо оцінив "збалансовану" позицію країни щодо війни Росії проти України.