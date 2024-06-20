Во время визита президента рф Владимира Путина во Вьетнам страны подписали ряд соглашений об углублении сотрудничества. В частности, меморандум о взаимопонимании по строительству Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме. Об этом пишет УНН со ссылкой на Vnexpress.

Детали

Во время брифинга, который состоялся сразу после переговоров с президентом то Ланос, Путин подтвердил, что мирное развитие атомной энергетики является перспективным полем для расширения двустороннего сотрудничества между Вьетнамом и рф.

Одной из тем повестки дня является проект строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме, который проводит Государственная корпорация по атомной энергии рф ("Росатом"), а также подготовка вьетнамских атомщиков в профильных российских университетах - рассказал Путин.

Это один из 11 документов, подписанных обеими сторонами во время государственного визита президента Путина во Вьетнам. другие документы посвящены сотрудничеству в сфере высшего образования, энергетическому сотрудничеству, и углублению сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

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Глава Кремля также подтвердил, что Россия готова наладить прямые и долгосрочные поставки энергоносителей, включая сжиженный природный газ (СПГ), во Вьетнам.

Совместные предприятия между двумя странами работают очень эффективно, в основном в энергетической сфере, а именно "Вьетсовпетро" на континентальном шельфе Вьетнама и "Русветпетро" в Ненецком автономном районе России - заявил Путин.

Дополнение

На той же конференции, которая состоялась после переговоров, президент то Лам подчеркнул, что визит президента Путина во Вьетнам имеет большое значение по случаю 30-летия подписания Договора об основных принципах между Вьетнамом и рф и к 75-й годовщине установления дипломатических отношений

По его словам, они договорились об основных ориентирах и решениях для дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.

Напомним

В среду, 19 июня, президент РФ Владимир Путин посетил Вьетнам после поездки в Северную Корею, где встретился с вьетнамскими лидерами и высоко оценил "сбалансированную" позицию страны в отношении войны России против Украины.