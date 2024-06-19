Путін прибув у В'єтнам
Київ • УНН
Путін відвідав В'єтнам після поїздки до Північної Кореї, де зустрівся з в'єтнамськими лідерами і високо оцінив "збалансовану" позицію країни щодо війни Росії проти України.
Очільник Кремля Володимир Путін після візиту до Північної Кореї прибув до В'єтнаму, повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що російського диктатора запросив лідер Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг. Це перший візит Путіна до В'єтнаму з 2017 року, коли він був присутній на засіданні АТЕС.
Раніше в середу Путін високо оцінив "збалансовану" позицію В'єтнаму щодо війни з Україною в колонці, опублікованій у газеті Nhan Dan, яка є газетою Комуністичної партії В'єтнаму.
В'єтнам, який офіційно проводить нейтральну зовнішню політику щодо великих держав світу, утримується від засудження війни Росії проти України.
Путін також привітав країну за кілька успіхів в енергетиці та торгівлі. В'єтнам історично є великим імпортером російської зброї.
Доповнення
У четвер відбудеться церемонія зустрічі російського президента в президентському палаці в Ханої, а потім цього дня відбудуться переговори з Чонгом. Путін також зустрінеться з прем'єр-міністром країни Фам Мінь Чінем.
Перед його приїздом у В'єтнам привезли лімузини, якими Путін буде їздити протягом усього візиту.
Візит путіна до КНДР слід сприймати як попередження - міністр оборони Британії 19.06.24, 13:38 • 15758 переглядiв