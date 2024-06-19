Глава Кремля Владимир Путин после визита в Северную Корею прибыл во Вьетнам, сообщает Reuters, передает УНН.

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Отмечается, что российского диктатора пригласил лидер Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Это первый визит Путина во Вьетнам с 2017 года, когда он присутствовал на заседании аттестационной.

Ранее в среду Путин высоко оценил "сбалансированную" позицию Вьетнама в отношении войны с Украиной в колонке, опубликованной в газете Nhan Dan, которая является газетой Коммунистической партии Вьетнама.

Вьетнам, который официально проводит нейтральную внешнюю политику в отношении великих держав мира, воздерживается от осуждения войны России против Украины.

Путин также поздравил страну за несколько успехов в энергетике и торговле. Вьетнам исторически является крупным импортером российского оружия.

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В четверг состоится церемония встречи российского президента в президентском дворце в Ханое, а затем в этот день состоятся переговоры с Чонгом. Путин также встретится с премьер-министром страны фамилией Чинем.

Перед его приездом во Вьетнам привезли лимузины, по которым Путин будет ездить на протяжении всего визита.

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