Президент России Владимир Путин публично возразил, что Россия просила военную у Северной Кореи для войны в Украине. Об этом он заявил на брифинге передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Путин во время общения с журналистами пояснил, что документ по союзу, который рф подписала с КНДР, предусматривает взаимопомощь лишь в случае агрессии против одной из стран договора.

Относительно поводов для оказания взаимной военной поддержки. Там же написано-в случае военной агрессии. (...) Украинский режим начал агрессию, но не против России, а против признанных Москвой "ЛНР" и "ДНР", когда они еще не были в составе рф - уверяет Путин.

Он также заверил, что Россия не просила у других стран военной поддержки для ведения войны в Украине.

Мы никого об этом (военную поддержку в войне против Украины-ред.) не спросили, нам никто этого не предлагал, поэтому не имеет никакой необходимости - заявил Путин

Напомним

На этой неделе президент рф Владимир Путин посетил Северную Корею и встретился с Ким Чен Ыном. В Пхеньяне они подписали соглашение о стратегическом партнерстве, углубляющее военное сотрудничество и взаимные оборонные обязательства.

Сразу после этого российский президент совершил визит во Вьетнам. Там он подписал более десяти соглашений направленных на углубление сотрудничества между Москвой и Ханоем. В частности меморандум о строительстве Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.