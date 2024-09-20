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Повені через тайфун "Ягі" в М'янмі забрали життя 293 людей

Повені через тайфун "Ягі" в М'янмі забрали життя 293 людей

Київ • УНН

 • 12352 перегляди

У М'янмі повідомили про 293 загиблих та 89 зниклих безвісти внаслідок тайфуну "Ягі". Стихія затопила 270 000 га посівів, загинуло понад 100 000 сільськогосподарських тварин. Влада звернулася за міжнародною допомогою.

Кількість загиблих у М'янмі в результаті тайфуну "Ягі" досягла 293 людей, 89 людей зникли безвісти, заявила хунта в четвер, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

"Ягі" пронісся північчю В'єтнама, Лаосом, Таїландом і М'янмою більше ніж тиждень тому, викликавши повені та зсуви, внаслідок яких загинуло 613 людей по всьому регіону, згідно з офіційними даними.

У М'янмі 293 особи загинули та 89 зникли безвісти станом на ранок четверга, повідомила інформаційна група хунти.

У середу вона повідомила, що затоплено близько 270 000 гектарів рису та інших культур, і загинуло понад 100 000 сільськогосподарських тварин.

Минулими вихідними хунта звернулася з рідкісним закликом про іноземну допомогу для боротьби зі стихійним лихом. У середу індійський військовий корабель доставив допомогу, включаючи сушені продукти, одяг, ліки та намети, до порту Тілава у торговому центрі Янгон, повідомили місцеві ЗМІ.

У В'єтнамі тайфун "Ягі" забрав життя вже 155 людей, Ханой затопило через розлив річки11.09.24, 14:54 • 12183 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
khanoiХаной
vietnamВ'єтнам
tailandТаїланд
mianmaМ'янма

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