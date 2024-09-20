Повені через тайфун "Ягі" в М'янмі забрали життя 293 людей

Кількість загиблих у М'янмі в результаті тайфуну "Ягі" досягла 293 людей, 89 людей зникли безвісти, заявила хунта в четвер, пише УНН з посиланням на AFP.

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"Ягі" пронісся північчю В'єтнама, Лаосом, Таїландом і М'янмою більше ніж тиждень тому, викликавши повені та зсуви, внаслідок яких загинуло 613 людей по всьому регіону, згідно з офіційними даними.

У М'янмі 293 особи загинули та 89 зникли безвісти станом на ранок четверга, повідомила інформаційна група хунти.

У середу вона повідомила, що затоплено близько 270 000 гектарів рису та інших культур, і загинуло понад 100 000 сільськогосподарських тварин.

Минулими вихідними хунта звернулася з рідкісним закликом про іноземну допомогу для боротьби зі стихійним лихом. У середу індійський військовий корабель доставив допомогу, включаючи сушені продукти, одяг, ліки та намети, до порту Тілава у торговому центрі Янгон, повідомили місцеві ЗМІ.

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