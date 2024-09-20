Наводнения из-за тайфуна "Яги" в Мьянме унесли жизни 293 человек

Количество погибших в Мьянме в результате тайфуна «Яги» достигло 293 человек, 89 человек пропали без вести, заявила хунта в четверг, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

«Яги» пронесся по северу Вьетнама, Лаосу, Таиланду и Мьянме более недели назад, вызвав наводнения и оползни, в результате которых погибло 613 человек по всему региону, согласно официальным данным.

В Мьянме 293 человека погибли и 89 пропали без вести по состоянию на утро четверга, сообщила информационная группа хунты.

В среду она сообщила, что затоплено около 270 000 гектаров риса и других культур, и погибло более 100 000 сельскохозяйственных животных.

В минувшие выходные хунта обратилась с редким призывом об иностранной помощи для борьбы со стихийным бедствием. В среду индийский военный корабль доставил помощь, включая сушеные продукты, одежду, лекарства и палатки, в порт Тилава в торговом центре Янгон, сообщили местные СМИ.

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