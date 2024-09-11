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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Вьетнаме тайфун "Яги" унес жизни уже 155 человек, Ханой затопило из-за разлива реки

Во Вьетнаме тайфун "Яги" унес жизни уже 155 человек, Ханой затопило из-за разлива реки

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 11:54  •  2446 просмотра

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Столица Вьетнама эвакуирует жителей из-за разлива Красной реки после тайфуна «Яги». Уровень воды достиг 20-летнего максимума, затопив улицы и вызвав отключение электроэнергии в некоторых районах.

Столица Вьетнама Ханой эвакуировала тысячи людей, живущих возле разлившейся Красной реки на фоне того, как ее уровень поднялся до 20-летнего максимума, затопив улицы через несколько дней после того, как тайфун "Яги" обрушился на север страны, унеся жизни по меньшей мере 155 человек, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Самый мощный тайфун в Азии в этом году, "Яги" принес штормы и ливни, двигаясь на запад после выхода на сушу в субботу, обрушив мост на этой неделе на пути через провинции вдоль Красной реки, крупнейшей в регионе.

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По оценкам правительства, по всей стране тайфун и последующие оползни и наводнения унесли жизни 155 человек, а 141 пропал без вести.

В среду государственная электроэнергетическая компания Вьетнама EVN заявила, что отключила электроэнергию в некоторых затопленных районах столицы из соображений безопасности.

Май Ван Кхием, директор Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, заявила в своем заявлении, что уровень Красной реки достиг самого высокого уровня за последние два десятилетия, и что в течение следующих двух дней ожидается еще больше дождей.

В некоторых школах Ханоя ученикам сказали оставаться дома до конца недели, тогда как тысячи жителей низменных районов были эвакуированы, сообщили правительство и государственные СМИ.

Ближе к центру города благотворительный детский фонд Blue Dragon во вторник эвакуировал свой офис после того, как власти предупредили о рисках наводнений.

EVN заявила в среду, что прекратила сброс воды с плотины гидроэлектростанции Хоабинь, второй по величине на севере Вьетнама, в приток Красной реки, реку Да, чтобы сократить потоки воды.

Вьетнамские власти также выразили обеспокоенность в среду по поводу того, что китайские гидроэлектростанции сбрасывают воду в другой приток Красной реки, реку Ло, известную в Китае как Паньлунцзян, а Пекин заявил, что две страны сотрудничают в предотвращении наводнений.

"Яги" нанес ущерб многим заводам и затопил склады в прибрежных экспортно-ориентированных промышленных центрах к востоку от Ханоя, из-за чего предприятия позакрывались, некоторые, как ожидается, возобновят работу в полном объеме лишь через несколько недель, сообщили руководители.

"Сбои угрожают глобальным цепочкам поставок, поскольку во Вьетнаме размещаются крупные предприятия транснациональных корпораций, которые преимущественно поставляют товары в США, Европу и другие развитые страны", - указывает издание.

В других местах, в провинциях к северу от столицы, оползни, вызванные сильными наводнениями, унесли жизни десятков людей.

Среди заводов, расположенных на окраине города с населением около 400 000 человек, находится крупный завод Samsung Electronics, который отправляет около половины своих смартфонов по всему миру из Вьетнама.

По словам очевидца агентства Reuters, в среду на объекте не было никаких признаков затопления.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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