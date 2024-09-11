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У В'єтнамі тайфун "Ягі" забрав життя вже 155 людей, Ханой затопило через розлив річки

У В'єтнамі тайфун "Ягі" забрав життя вже 155 людей, Ханой затопило через розлив річки

Київ • УНН

 • 12188 перегляди

Столиця В'єтнаму евакуює жителів через розлив Червоної річки після тайфуну "Ягі". Рівень води досяг 20-річного максимуму, затопивши вулиці та спричинивши відключення електроенергії в деяких районах.

Столиця В'єтнаму Ханой евакуювала тисячі людей, що живуть біля Червоної річки, що розлилася, на тлі того, як її рівень піднявся до 20-річного максимуму, затопивши вулиці через кілька днів після того, як тайфун "Ягі" обрушився на північ країни, забравши життя щонайменше 155 людей, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Найпотужніший тайфун в Азії цього року, "Ягі" приніс шторми і зливи, рухаючись на захід після виходу на сушу в суботу, обрушивши міст цього тижня на шляху через провінції вздовж Червоної річки, найбільшої в регіоні.

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За оцінками уряду, по всій країні тайфун і подальші зсуви та повені забрали життя 155 людей, а 141 зник безвісти.

У середу державна електроенергетична компанія В'єтнаму EVN заявила, що відключила електроенергію в деяких затоплених районах столиці з міркувань безпеки.

Май Ван Кхієм, директор Національного центру гідрометеорологічного прогнозування, заявила у своїй заяві, що рівень Червоної річки досяг найвищого рівня за останні два десятиліття, і що протягом наступних двох днів очікується ще більше дощів.

У деяких школах Ханоя учням сказали залишатися вдома до кінця тижня, тоді як тисячі жителів низинних районів було евакуйовано, повідомили уряд та державні ЗМІ.

Ближче до центру міста благодійний дитячий фонд Blue Dragon у вівторок евакуював свій офіс після того, як влада попередила про ризики повеней.

EVN заявила в середу, що припинила скидання води з греблі гідроелектростанції Хоабінь, другої за величиною на півночі В'єтнаму, у притоку Червоної річки, річку Да, щоб скоротити потоки води.

В'єтнамська влада також висловила стурбованість у середу з приводу того, що китайські гідроелектростанції скидають воду в іншу притоку Червоної річки, річку Ло, відому в Китаї як Паньлунцзян, а Пекін заявив, що дві країни співпрацюють у запобіганні повеням.

"Ягі" завдав шкоди багатьом заводам і затопив склади у прибережних експортно-орієнтованих промислових центрах на схід від Ханоя, через що підприємства позакривалися, деякі, як очікується, відновлять роботу в повному обсязі лише за кілька тижнів, повідомили керівники.

"Збої загрожують глобальним ланцюжкам поставок, оскільки у В'єтнамі розміщуються великі підприємства транснаціональних корпорацій, які переважно постачають товари до США, Європи та інших розвинених країн", - вказує видання.

В інших місцях, у провінціях на північ від столиці, зсуви, викликані сильними повенями, забрали життя десятків людей.

Серед заводів, що розташовані на околиці міста з населенням близько 400 000 чоловік, знаходиться великий завод Samsung Electronics, який відправляє близько половини своїх смартфонів по всьому світу з В'єтнаму.

За словами очевидця агентства Reuters, у середу на об’єкті не було жодних ознак затоплення.

"Франсін" посилився до урагану і рухається до узбережжя Луїзіани: жителі готуються до його виходу на сушу11.09.24, 13:55 • 12906 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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