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У В'єтнамі через тайфун "Ягі" вже понад 60 загиблих, обвалився міст

У В'єтнамі через тайфун "Ягі" вже понад 60 загиблих, обвалився міст

Київ • УНН

 • 11904 перегляди

У В'єтнамі обвалився міст через супертайфун "Ягі", 10 авто і 2 скутери впали в річку. Щонайменше 3 людей врятовано, 13 зникли безвісти, тайфун забрав життя понад 60 осіб.

На півночі В'єтнаму міст, який активно використовується, обвалився у результаті супертайфуну "Ягі", через що 10 автомобілів і два скутери впали в Червону річку, заявив у понеділок віцепрем'єр-міністр країни Хо Дик Фок, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Щонайменше троє людей було врятовано, а 13 зникли безвісти після обвалення мосту Фонг Чау в провінції Фу Тхо, додав пан Хо. Неясно, чи є загиблі.

Частина 375-метрової конструкції все ще стоїть, і військовим було доручено якнайшвидше побудувати понтонний міст.

"Ягі", найпотужніший шторм в Азії цього року, забрав життя понад 60 людей з того часу, як він обрушився на В'єтнам у суботу, принісши з собою сильні вітри зі швидкістю до 203 км/год.

За минулі дні шторм завдав серйозної шкоди північному В'єтнаму.

Щонайменше 44 особи загинули внаслідок зсувів та раптових повеней, повідомило у понеділок Міністерство сільського господарства та розвитку сільських районів країни, серед них 68-річна жінка, однорічний хлопчик та новонароджена дитина.

Понад 240 людей отримали поранення, а близько 1,5 мільйона, як і раніше, залишаються без електрики.

Тайфун також зірвав дахи з будівель та вирвав із коренем дерева.

Хоча він послабшав до тропічної депресії, влада попередила про нові повені та зсуви в міру просування шторму на захід.

У провінції Єнбай у понеділок рівень паводкових вод досяг метра, і 2400 сімей перебралися на височину, оскільки рівень води піднявся, повідомляє інформаційне агентство AFP.

"Ягі" також потопив і відніс на воду десятки рибальських суден. У неділю пошуково-рятувальні служби виявили 27 людей, що дрейфують у морі, після того як дюжина рибалок була оголошена зниклою безвісти.

Майже 50 000 людей було евакуйовано з прибережних міст В'єтнаму, влада випустила попередження залишатися в приміщеннях.

Школи були тимчасово закриті у 12 північних провінціях, включаючи Ханой.

Доповнення

До того, як ударити по В'єтнаму, "Ягі" забрав життя 24 людей по всьому Південному Китаю та Філіппінах.

Учені кажуть, що тайфуни та урагани стають сильнішими, частішими і залишаються над сушею довше через зміну клімату. Тепліші води океану означають, що шторми набирають більше енергії, що призводить до вищої швидкості вітру. Тепліша атмосфера також утримує більше вологи, що може призвести до більш інтенсивних опадів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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