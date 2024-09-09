Во Вьетнаме из-за тайфуна "Яги" уже более 60 погибших, обвалился мост

На севере Вьетнама активно используемый мост обвалился в результате супертайфуна "Яги", из-за чего 10 автомобилей и два скутера упали в Красную реку, заявил в понедельник вице-премьер-министр страны Хо Дык Фок, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По меньшей мере три человека были спасены, а 13 пропали без вести после обрушения моста Фонг Чау в провинции Фу Тхо, добавил господин Хо. Неясно, есть ли погибшие.

Часть 375-метровой конструкции все еще стоит, и военным было поручено как можно быстрее построить понтонный мост.

"Яги", самый мощный шторм в Азии в этом году, унес жизни более 60 человек с тех пор, как он обрушился на Вьетнам в субботу, принеся с собой сильные ветры со скоростью до 203 км/ч.

За прошедшие дни шторм нанес серьезный ущерб северному Вьетнаму.

По меньшей мере 44 человека погибли в результате оползней и внезапных наводнений, сообщило в понедельник Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов страны, среди них 68-летняя женщина, годовалый мальчик и новорожденный ребенок.

Более 240 человек получили ранения, а около 1,5 миллиона по-прежнему остаются без электричества.

Тайфун также сорвал крыши со зданий и вырвал с корнем деревья.

Хотя он ослаб до тропической депрессии, власти предупредили о новых наводнениях и оползнях по мере продвижения шторма на запад.

В провинции Йенбай в понедельник уровень паводковых вод достиг метра, и 2400 семей перебрались на возвышенность, поскольку уровень воды поднялся, сообщает информационное агентство AFP.

"Яги" также потопил и унес на воду десятки рыболовных судов. В воскресенье поисково-спасательные службы обнаружили 27 человек, дрейфующих в море, после того как дюжина рыбаков была объявлена пропавшей без вести.

Почти 50 000 человек были эвакуированы из прибрежных городов Вьетнама, власти выпустили предупреждение оставаться в помещениях.

Школы были временно закрыты в 12 северных провинциях, включая Ханой.

Дополнение

До того, как ударить по Вьетнаму, "Яги" унес жизни 24 человек по всему Южному Китаю и Филиппинам.

Ученые говорят, что тайфуны и ураганы становятся сильнее, чаще и остаются над сушей дольше из-за изменения климата. Теплые воды океана означают, что штормы набирают больше энергии, что приводит к более высокой скорости ветра. Более теплая атмосфера также удерживает больше влаги, что может привести к более интенсивным осадкам.