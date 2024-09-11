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"Франсін" посилився до урагану і рухається до узбережжя Луїзіани: жителі готуються до його виходу на сушу

"Франсін" посилився до урагану і рухається до узбережжя Луїзіани: жителі готуються до його виходу на сушу

Київ • УНН

 • 12906 перегляди

Тропічний шторм "Франсін" посилився до урагану 1 категорії, рухаючись до узбережжя Луїзіани. Очікується, що він досягне берега в середу з сильними вітрами та штормовим нагоном до 3 метрів.

"Франсін" перетворився на ураган у вівторок увечері, рухаючись на південь штату Луїзіани у США, посилюючись над надзвичайно теплими водами Мексиканської затоки, а ті, хто перебував у можливій небезпеці, поспішили завершити підготовку до шторму, запасаючись необхідним, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Жителі, особливо на півдні Луїзіани, мають 24-годинне вікно, щоб "задраїти всі люки", попередив губернатор штату Джефф Лендрі опівдні, поки "Франсін" усе ще був тропічним штормом.

Щойно ставши ураганом категорії 1, "Франсін" супроводжувався стійкими вітрами зі швидкістю 120 км/год, і синоптики попередили, що він, як очікується, обрушиться на узбережжя Луїзіани в середу вдень або ввечері за місцевим часом з потенційно небезпечним для життя штормовим нагоном і руйнівними вітрами — можливо навіть як шторм категорії 2 зі швидкістю вітру від 155 до 175 км/год.

До 8 вечора за місцевим часом вівторка "Франсін" знаходився приблизно за 560 кілометрів на південний захід від Морган-Сіті у штаті Луїзіана і рухався на північний схід зі швидкістю 17 км/год., повідомили у Національному центрі спостереження за ураганами у Маямі.

За даними центру, попередження про ураган запроваджено вздовж узбережжя Луїзіани від Кемерону на схід до Гранд-Айла, приблизно за 80 кілометрів на південь від Нового Орлеана. Попередження про штормовий нагін поширюли від кордону Міссісіпі та Алабами до кордону Алабами та Флориди. Таке попередження означає, що існує ймовірність небезпечної для життя повені.

У центрі Нового Орлеана вдень, як повідомляється, автомобілі та вантажівки вишикувалися в ряд, щоб забрати мішки з піском, якими люди сподіваюся убезпечити житло від можливого підтоплення.

Ландрі сказав, що Національна гвардія Луїзіани розгортається в районах, які можуть постраждати від "Франсіна".

Бред Рейнхарт, старший фахівець з ураганів у Центрі ураганів, вказав, що на більшій частині Луїзіани та Міссісіпі до ранку в п’ятницю може випасти 10-20 см дощу з можливістю 30 сантиметрів. Цей сильний дощ також може спричинити значні раптові повені та повені у містах.

Центр ураганів повідомив, що східна частина Міссісіпі та особливо прибережні частини Міссісіпі, Алабами та Флоридського Панхендла знаходяться під загрозою "значних" повеней і повеней у містах, починаючи з середи. Зазначається, що повінь також "імовірна" далі вглиб країни, у нижній частині долини Міссісіпі та нижній долині Теннессі з середи по п’ятницю, оскільки "Франсін" рухається вглиб країни.

За словами синоптиків, штормовий нагін "Франсіна" на узбережжі Луїзіани може досягати 3 метрів від Кемерона до Порт-Форшон і затоки Верміліон.

Доповнення

"Франсін" - шостий шторм з назвою у сезоні ураганів в Атлантиці.

Тропічний шторм "Франсін" загрожує Луїзіані та Техасу у США10.09.24, 09:30 • 12495 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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