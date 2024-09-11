"Франсин" усилился до урагана и движется к побережью Луизианы: жители готовятся к его выходу на сушу

«Франсин» превратился в ураган во вторник вечером, двигаясь на юг штата Луизианы в США, усиливаясь над чрезвычайно теплыми водами Мексиканского залива, а те, кто находился в возможной опасности, поспешили завершить подготовку к шторму, запасаясь необходимым, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Жители, особенно на юге Луизианы, имеют 24-часовое окно, чтобы «задраить все люки», предупредил губернатор штата Джефф Лэндри в полдень, пока «Франсин» все еще был тропическим штормом.

Только что став ураганом категории 1, «Франсин» сопровождался устойчивыми ветрами со скоростью 120 км/ч, и синоптики предупредили, что он, как ожидается, обрушится на побережье Луизианы в среду днем или вечером по местному времени с потенциально опасным для жизни штормовым нагоном и разрушительными ветрами - возможно даже как шторм категории 2 со скоростью ветра от 155 до 175 км/ч.

К 8 вечера по местному времени вторника «Франсин» находился примерно в 560 километрах к юго-западу от Морган-Сити в штате Луизиана и двигался на северо-восток со скоростью 17 км/ч., сообщили в Национальном центре наблюдения за ураганами в Майами.

По данным центра, предупреждение об урагане введено вдоль побережья Луизианы от Кэмерона на восток до Гранд-Айла, примерно в 80 километрах к югу от Нового Орлеана. Предупреждение о штормовом нагоне распространяли от границы Миссисипи и Алабамы до границы Алабамы и Флориды. Такое предупреждение означает, что существует вероятность опасного для жизни наводнения.

В центре Нового Орлеана днем, как сообщается, автомобили и грузовики выстроились в ряд, чтобы забрать мешки с песком, которыми люди надеюсь обезопасить жилье от возможного подтопления.

Ландри сказал, что Национальная гвардия Луизианы разворачивается в районах, которые могут пострадать от «Франсина».

Брэд Рейнхарт, старший специалист по ураганам в Центре ураганов, указал, что на большей части Луизианы и Миссисипи до утра в пятницу может выпасть 10-20 см дождя с возможностью 30 сантиметров. Этот сильный дождь также может вызвать значительные внезапные наводнения и наводнения в городах.

Центр ураганов сообщил, что восточная часть Миссисипи и особенно прибрежные части Миссисипи, Алабамы и Флоридского Панхендла находятся под угрозой «значительных» наводнений и наводнений в городах, начиная со среды. Отмечается, что наводнение также «вероятно» дальше вглубь страны, в нижней части долины Миссисипи и нижней долине Теннесси со среды по пятницу, поскольку «Франсин» движется вглубь страны.

По словам синоптиков, штормовой нагон «Франсина» на побережье Луизианы может достигать 3 метров от Кэмерона до Порт-Форшон и залива Вермилион.

Дополнение

«Франсин» - шестой шторм с названием в сезоне ураганов в Атлантике.

Тропічний шторм "Франсін" загрожує Луїзіані та Техасу у США