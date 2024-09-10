Тропический шторм "Франсин" угрожает Луизиане и Техасу в США

Тропический шторм "Франсин" сформировался в Мексиканском заливе в понедельник, став шестым по счету в нынешнем сезоне ураганов в Атлантике и первым почти за месяц, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

По данным Национальной метеорологической службы США, в понедельник максимальная скорость ветра у "Франсина" составляла 104,6 км/ч. Ожидается, что шторм станет ураганом в понедельник вечером или во вторник утром по местному времени и достигнет северо-западного побережья Мексиканского залива в среду, сообщили синоптики. Тропический шторм повышается до урагана, когда максимальная скорость постоянного ветра достигает 119 км/ч.

"Франсин" приблизится к побережью американских штатов Луизиана и Техас в среду и, вероятно, выйдет на берег Луизианы в среду вечером, говорят синоптики. Точный путь, который выберет шторм, пока не определен, и он зависит от того, когда шторм повернет на северо-восток.

Шторм может постепенно усилиться в понедельник, прежде чем стать сильнее и быстрее во вторник, вероятно, превратившись в ураган, прежде чем выйти на сушу.

Побережье Луизианы уже как мокрая губка из-за недель дождей. "Франсин" может принести до 20 мм осадков, которые будут вызывать опасения по поводу внезапных наводнений в регионе. Эти ливни могут стать проблемой на северо-восточном побережье Мексики, вокруг побережья Техаса и в Луизиане, в зависимости от пути шторма.

Штормовой нагон и опасный прибой также будут вызывать беспокойство по мере усиления шторма. Синоптики заявили, что по состоянию на понедельник штормовой нагон, как ожидается, не будет угрожать дамбам, которые должны защищать большую часть региона от значительного риска, но может произойти определенный перелив через местные дамбы.

Shell заявила в понедельник, что в качестве меры предосторожности эвакуирует неосновных рабочих с двух морских объектов, известных как Enchilada/Salsa и Auger, недалеко от побережья Луизианы. Буровые работы приостановлены на двух других объектах, известных как Perdido и Whale, сообщила нефтяная компания.

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