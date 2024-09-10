Тропічний шторм "Франсін" загрожує Луїзіані та Техасу у США

Тропічний шторм "Франсін" сформувався у Мексиканській затоці у понеділок, ставши шостим за рахунком у нинішньому сезоні ураганів в Атлантиці і першим майже за місяць, пише УНН з посиланням на The New York Times.

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За даними Національної метеорологічної служби США, у понеділок максимальна швидкість вітру у "Франсіна" становила 104,6 км/год. Очікується, що шторм стане ураганом у понеділок увечері або у вівторок вранці за місцевим часом та досягне північно-західного узбережжя Мексиканської затоки в середу, повідомили синоптики. Тропічний шторм підвищується до урагану, коли максимальна швидкість постійного вітру досягає 119 км/год.

"Франсін" наблизиться до узбережжя американських штатів Луїзіана та Техас у середу і, ймовірно, вийде на берег Луїзіани у середу ввечері, кажуть синоптики. Точний шлях, який обере шторм, поки що не визначений, і він залежить від того, коли шторм поверне на північний схід.

Шторм може поступово посилитися в понеділок, перш ніж стати сильнішим і швидшим у вівторок, ймовірно, перетворившись на ураган, перш ніж вийти на сушу.

Узбережжя Луїзіани вже як мокра губка через тижні дощів. "Франсін" може принести до 20 мм опадів, що спричинятимуть побоювання з приводу раптових повеней у регіоні. Ці зливи можуть стати проблемою на північно-східному узбережжі Мексики, навколо узбережжя Техасу і в Луїзіані, залежно від шляху шторму.

Штормовий нагін і небезпечний прибій також викликатимуть занепокоєння з посиленням шторму. Синоптики заявили, що станом на понеділок штормовий нагін, як очікується, не загрожуватиме дамбам, які повинні захищати більшу частину регіону від значного ризику, але може статися певний перелив через місцеві дамби.

Shell заявила в понеділок, що як запобіжний засіб евакуює неосновних робітників з двох морських об'єктів, відомих як Enchilada/Salsa і Auger, недалеко від узбережжя Луїзіани. Бурові роботи призупинено на двох інших об'єктах, відомих як Perdido та Whale, повідомила нафтова компанія.

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