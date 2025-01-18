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Сі Цзіньпін заявив, що Пекін готовий співпрацювати з Ханоєм: нова стратегічна спільнота

Київ • УНН

 • 33798 перегляди

Китай висловив готовність формувати з В'єтнамом спільноту зі спільним майбутнім на тлі 75-річчя дипвідносин. Країни підкреслюють важливість історичної співпраці та називають одне одного "товаришами і братами".

Китай заявив про готовність до тісної співпраці з В’єтнамом задля створення спільноти зі спільним майбутнім, яка має стратегічне значення для обох країн. Про це повідомляє Сіньхуа, передає УНН.

Деталі

У вітальному зверненні до керівників В’єтнаму з нагоди 75-ї річниці встановлення дипломатичних відносин голова КНР наголосив на важливості спільної історії та підтримки, яку держави надавали одна одній у боротьбі за незалежність. Ця довготривала співпраця стала основою для зміцнення партнерства. 

Концепція "спільноти зі спільним майбутнім", яка активно просувається Китаєм, акцентує увагу на довгостроковій співпраці з країнами, які поділяють спільні цілі та ідеологічні позиції. Пекін розглядає відносини з Ханоєм як особливо важливі для регіональної стабільності та економічного розвитку. 

За минулі десятиліття Китай і В’єтнам не лише розвивали економічні та політичні зв’язки, але й формували тісні культурні та історичні відносини. Підкреслюючи цю єдність, китайська сторона охарактеризувала дві країни як "товаришів і братів". 

США прагнуть покращити відносини з В’єтнамом, але це може обурити Китай04.09.23, 05:19 • 492503 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
khanoiХаной
vietnamВ'єтнам
pekinПекін
kytaiКитай

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