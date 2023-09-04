США прагнуть покращити відносини з В’єтнамом, але це може обурити Китай
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сполучені Штати очікують покращити свої дипломатичні відносини з В’єтнамом і вивести їх на найвищий рівень під час візиту президент Джо Байден до Ханоя через тиждень. Але цей крок може обурювати Китай і мати незрозумілі наслідки для бізнесу, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Побоюючись потенційної реакції з боку свого набагато більшого сусіда, В’єтнам спочатку висловив обережність щодо модернізації відносин з США. Це змусило адміністрацію Байдена посилити зусилля, аби переконати країну Південно-Східної Азії вивести співпрацю на новий рівень.
Байден публічно заявив про двоетапне оновлення відносин США та В’єтнаму, зазначивши, що налаштований досить оптимістично. Проте дані заяви не фігурували в офіційних заявах уряду.
Ймовірно, намагаючись заспокоїти Пекін, В’єтнам веде переговорити щодо візиту Байдена до Ханоя. Ба більше, офіційні особи кажуть, що президент Китаю Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Лі Цян можуть зустрітися з в’єтнамськими лідерами найближчими днями чи тижнями.
Ризики того, що Пекін не сприйме таку співпрацю, залишаються високими, але комуністичні лідери В’єтнаму, можливо, обрали найкращий момент для цього кроку зараз, оскільки відносини з Китаєм «імовірно погіршаться в майбутньому», заявило видання.
Наразі залишається невідомим, що В'єтнам, який має суперечки з Китаєм щодо кордонів у Південнокитайському морі, може отримати в короткостроковій перспективі від оновлення співпраці з США.
Збільшення постачання зброї США до Ханоя обговорювалося давно, але негайної угоди не очікується, оскільки ці переговори потребують часу.
Тим часом В’єтнам веде переговори з кількома іншими країнами щодо модернізації та розширення свого арсеналу, переважно російського виробництва, і нещодавно взяв участь у кількох оборонних зустрічах високого рівня з високопосадовцями росії.
Доповнення
Підтримка амбіцій В'єтнаму стати центром напівпровідникової промисловості також є частиною стимулів Вашингтона, але державні кошти дуже обмежені.
Енергетика є ще одним сектором, де співпраця може посилитися, оскільки В’єтнам готується стати гравцем у сфері виробництва зрідженого природного газу і морської вітрової енергії.
Очікується, що покращення відносин сприятиме планам американських компаній у В'єтнамі. Виробник літаків Boeing і енергетична компанія AES можуть зробити заяви під час візиту Байдена, зміст яких поки що не розголошується.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден відвідає В'єтнам 10 вересня, де зустрінеться з лідером країни та її представниками, аби обговорити подальшу співпрацю.