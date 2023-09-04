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США прагнуть покращити відносини з В’єтнамом, але це може обурити Китай

США прагнуть покращити відносини з В’єтнамом, але це може обурити Китай

Київ • УНН

 • 492507 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сполучені Штати очікують покращити свої дипломатичні відносини з В’єтнамом і вивести їх на найвищий рівень під час візиту президент Джо Байден до Ханоя через тиждень. Але цей крок може обурювати Китай і мати незрозумілі наслідки для бізнесу, пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Побоюючись потенційної реакції з боку свого набагато більшого сусіда, В’єтнам спочатку висловив обережність щодо модернізації відносин з США. Це змусило адміністрацію Байдена посилити зусилля, аби переконати країну Південно-Східної Азії вивести співпрацю на новий рівень.

Байден публічно заявив про двоетапне оновлення відносин США та В’єтнаму, зазначивши, що налаштований досить оптимістично. Проте дані заяви не фігурували в офіційних заявах уряду. 

Ймовірно, намагаючись заспокоїти Пекін, В’єтнам веде переговорити щодо візиту Байдена до Ханоя. Ба більше, офіційні особи кажуть, що президент Китаю Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Лі Цян можуть зустрітися з в’єтнамськими лідерами найближчими днями чи тижнями.

Ризики того, що Пекін не сприйме таку співпрацю, залишаються високими, але комуністичні лідери В’єтнаму, можливо, обрали найкращий момент для цього кроку зараз, оскільки відносини з Китаєм «імовірно погіршаться в майбутньому», заявило видання.

Наразі залишається невідомим, що В'єтнам, який має суперечки з Китаєм щодо кордонів у Південнокитайському морі, може отримати в короткостроковій перспективі від оновлення співпраці з США. 

Збільшення постачання зброї США до Ханоя обговорювалося давно, але негайної угоди не очікується, оскільки ці переговори потребують часу. 

Тим часом В’єтнам веде переговори з кількома іншими країнами щодо модернізації та розширення свого арсеналу, переважно російського виробництва, і нещодавно взяв участь у кількох оборонних зустрічах високого рівня з високопосадовцями росії.

Доповнення 

Підтримка амбіцій В'єтнаму стати центром напівпровідникової промисловості також є частиною стимулів Вашингтона, але державні кошти дуже обмежені.

Енергетика є ще одним сектором, де співпраця може посилитися, оскільки В’єтнам готується стати гравцем у сфері виробництва зрідженого природного газу і морської вітрової енергії.

Очікується, що покращення відносин сприятиме планам американських компаній у В'єтнамі. Виробник літаків Boeing і енергетична компанія AES можуть зробити заяви під час візиту Байдена, зміст яких поки що не розголошується. 

Нагадаємо

Президент США Джо Байден відвідає В'єтнам 10 вересня, де зустрінеться з лідером країни та її представниками, аби обговорити подальшу співпрацю.

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