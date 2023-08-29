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Байден зустрінеться з представниками В'єтнаму: говоритимуть про поглиблення співпраці

Байден зустрінеться з представниками В'єтнаму: говоритимуть про поглиблення співпраці

Київ • УНН

 • 608961 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент США Джо Байден відвідає В'єтнам 10 вересня, де зустрінеться з лідером країни та її представниками, аби обговорити подальшу співпрацю. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, пише УНН.

Деталі

Президент США зустрінеться з лідером В'єтнаму Нгуєном Фу Чонгом та іншими офіційними особами у Ханої. Темою зустрічі будуть "шляхи подальшого поглиблення співпраці між Сполученими Штатами та В'єтнамом".

Речниця наголосила, що лідери обох країн планують приділити увагу можливості сприяння зростанню в'єтнамської економіки, орієнтованої на технології та інновації, розширенню міжлюдських зв'язків через освітні обміни та програми розвитку робочої сили, боротьбу зі зміною клімату, а також зміцненню миру, процвітання і стабільності в регіоні.

Цей візит має велике занчення для США, адже адміністрація Байдена намагається протистояти впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо

На початку серпня УНН повідомляло, що президент США Джо Байден у вівторок заявив, що планує невдовзі відвідати В'єтнам, щоб "змінити наші відносини" із цією країною Південно-Східної Азії

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