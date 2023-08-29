Байден встретится с представителями Вьетнама: будут говорить об углублении сотрудничества

Детали

Президент США встретится с лидером Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом и другими официальными лицами в Ханое. Темой встречи будут "пути дальнейшего углубления сотрудничества между Соединенными Штатами и Вьетнамом".

Пресс-секретарь подчеркнула, что лидеры обеих стран планируют уделить внимание возможности содействия росту вьетнамской экономики, ориентированной на технологии и инновации, расширению межчеловеческих связей через образовательные обмены и программы развития рабочей силы, борьбу с изменением климата, а также укреплению мира, процветания и стабильности в регионе.

Этот визит имеет большое значение для США, ведь администрация Байдена пытается противостоять влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним

В начале августа УНН сообщало, что президент США Джо Байден во вторник заявил, что планирует вскоре посетить Вьетнам, чтобы "изменить наши отношения" с этой страной Юго-Восточной Азии