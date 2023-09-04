США стремятся улучшить отношения с Вьетнамом, но это может возмутить Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Соединенные Штаты ожидают улучшить свои дипломатические отношения с В’етнамом и вывести их на самый высокий уровень во время визита президент Джо Байден в Ханой через неделю. Но этот шаг может возмущать Китай и иметь непонятные последствия для бизнеса, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Опасаясь потенциальной реакции со стороны своего гораздо более крупного соседа, Вьетнам сначала выразил осторожность в отношении модернизации отношений с США. Это заставило администрацию Байдена усилить усилия, чтобы убедить страну Юго-Восточной Азии вывести сотрудничество на новый уровень.
Байден публично заявил о двухэтапном обновлении отношений США и Вьетнама, отметив, что настроен достаточно оптимистично. Однако данные заявления не фигурировали в официальных заявлениях правительства.
Вероятно, пытаясь успокоить Пекин, Вьетнам ведет переговоры относительно визита Байдена в Ханой. Более того, официальные лица говорят, что президент Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Ли Цян могут встретиться с вьетнамскими лидерами в ближайшие дни или недели.
Риски того, что Пекин не воспримет такое сотрудничество, остаются высокими, но коммунистические лидеры Вьетнама, возможно, выбрали лучший момент для этого шага сейчас, поскольку отношения с Китаем «вероятно ухудшатся в будущем», заявило издание.
Пока остается неизвестным, что Вьетнам, который имеет споры с Китаем по границам в Южно-Китайском море, может получить в краткосрочной перспективе от обновления сотрудничества с США.
Увеличение поставок оружия США в Ханой обсуждалось давно, но немедленного соглашения не ожидается, поскольку эти переговоры требуют времени.
Тем временем Вьетнам ведет переговоры с несколькими другими странами по модернизации и расширению своего арсенала, преимущественно российского производства, и недавно принял участие в нескольких оборонных встречах высокого уровня с высокопоставленными чиновниками россии.
Дополнение
Поддержка амбиций Вьетнама стать центром полупроводниковой промышленности также является частью стимулов Вашингтона, но государственные средства очень ограничены.
Энергетика является еще одним сектором, где сотрудничество может усилиться, поскольку Вьетнам готовится стать игроком в сфере производства сжиженного природного газа и морской ветровой энергии.
Ожидается, что улучшение отношений будет способствовать планам американских компаний во Вьетнаме. Производитель самолетов Boeing и энергетическая компания AES могут сделать заявления во время визита Байдена, содержание которых пока не разглашается.
Напомним
Президент США Джо Байден посетит Вьетнам 10 сентября, где встретится с лидером страны и её представителями, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.