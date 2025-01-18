Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов сотрудничать с Ханоем: новое стратегическое сообщество
Киев • УНН
Китай выразил готовность формировать с Вьетнамом сообщество с общим будущим на фоне 75-летия дипотношений. Страны подчеркивают важность исторического сотрудничества и называют друг друга «товарищами и братьями».
Китай заявил о готовности к тесному сотрудничеству с Вьетнамом для создания сообщества с общим будущим, которое имеет стратегическое значение для обеих стран. Об этом сообщает Синьхуа, передает УНН.
Детали
В приветственном обращении к руководителям Вьетнама по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений председатель КНР отметил важность общей истории и поддержки, которую государства оказывали друг другу в борьбе за независимость. Это долговременное сотрудничество стало основой для укрепления партнерства.
Концепция «сообщества с общим будущим», которая активно продвигается Китаем, акцентирует внимание на долгосрочном сотрудничестве со странами, которые разделяют общие цели и идеологические позиции. Пекин рассматривает отношения с Ханоем как особенно важные для региональной стабильности и экономического развития.
За прошедшие десятилетия Китай и Вьетнам не только развивали экономические и политические связи, но и формировали тесные культурные и исторические отношения. Подчеркивая это единство, китайская сторона охарактеризовала две страны как «товарищей и братьев».
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