Чого добивається путін своїм азійським турне: проаналізували в Центрі протидії дезінформації при РНБО
Київ • УНН
Азіатське турне путіна-це відчайдушна спроба знайти партнерів, готових надати допомогу в продовженні загарбницької війни росії проти України, вважають в Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Візити російського диктатора володимира путіна до азійських країн цього тижня є спробою знайти якихось партнерів, готових надати допомогу для продовження війни в Україні, вважають в Центрі протидії дезінформації при РНБО. Про це повідомляє УНН.
Як зазначають в ЦПД, російська пропаганда, висвітлюючи візити лідера рф володимира путіна до Північної Кореї та В’єтнаму, намагається подати це як "велику дипломатичну перемогу" та "дуже значиму у світі подію".
Зокрема, ворожа пропаганда просуває такі наративи:
- «путін об’єднує ворогів США та створює в Азії новий оборонний блок»;
- «підписані в КНДР і В’єтнамі договори є відповіддю НАТО»;
- «увага всього світу прикута до турне путіна».
Насправді візити путіна до азійських країн, які були союзниками срср, є відчайдушною спробою знайти хоч якихось партнерів, готових надати допомогу для продовження загарбницької війни проти України
В Центрі протидії дезінформації наголошують, що це турне путіна не допоможе сформувати "надійну архітектуру безпеки в Євразії", натомість виводить росію на новий рівень залежності від своїх азійських партнерів. "Будь-яке сприяння та лестощі путіну з їхнього боку продиктовані насамперед економічними інтересами та вигодою, яку вони можуть отримати за потурання росії", - додали в ЦПД.
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Цього тижня президент рф володимир путін відвідав Північну Корею та зустрівся з Кім Чен Ином. У Пхеньяні вони підписали угоду про стратегічне партнерство, що поглиблює військову співпрацю і взаємні оборонні зобов'язання.
Відразу після цього російський президент здійснив візит до В'єтнаму. Там він підписав більш як десять угод спрямованих на поглиблення співпраці між москвою та Ханоєм. Зокрема меморандум про будівництво центру ядерної науки і технологій у В'єтнамі.