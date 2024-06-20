Визиты российского диктатора владимира путина в азиатские страны на этой неделе являются попыткой найти каких-то партнеров, готовых оказать помощь для продолжения войны в Украине, считают в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Об этом сообщает УНН.

Как отмечают в ЦПД, российская пропаганда, освещая визиты лидера рф владимира путина в Северную Корею и Вьетнам, пытается подать это как "большую дипломатическую победу" и "очень значимое в мире событие".

В частности, враждебная пропаганда продвигает следующие повествования:

«путин объединяет врагов США и создает в Азии новый оборонительный блок»;

«подписанные в КНДР и Вьетнаме договоры являются ответом НАТО»;



«Внимание всего мира приковано к турне путина».



На самом деле визиты путина в азиатские страны, которые были союзниками СССР, являются отчаянной попыткой найти хоть каких-то партнеров, готовых оказать помощь для продолжения захватнической войны против Украины - считают в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что это турне путина не поможет сформировать "надежную архитектуру безопасности в Евразии", зато выводит россию на новый уровень зависимости от своих азиатских партнеров. "Любое содействие и лесть путину с их стороны продиктованы прежде всего экономическими интересами и выгодой, которую они могут получить за попустительство россии", - добавили в ГПД.

Ищет новые альянсы и военную помощь: Подоляк объяснил турне путина в Азию

Напомним

На этой неделе президент рф владимир путин посетил Северную Корею и встретился с Ким Чен Ыном. В Пхеньяне они подписали соглашение о стратегическом партнерстве, углубляющее военное сотрудничество и взаимные оборонные обязательства.

Сразу после этого российский президент совершил визит во Вьетнам. Там он подписал более десяти соглашений направленных на углубление сотрудничества между Москвой и Ханоем. В частности меморандум о строительстве Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.