Поездки президента РФ Владимира Путина во Вьетнам и КНДР свидетельствуют о его попытках восстановить прежние агрессивные военные альянсы. Об этом на своей странице в X заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

По словам, Подоляка, Путин ездит "вчерашними сателлитами СССР".

(...) Все это происходит в рамках попытки полного восстановления стратегического антидемократического агрессивного альянса - объясняет советник руководителя ОП.

Он отметил, что Россия нуждается в военно-технической помощи, пушечном мясе, снарядах и многом другом. Подоляк пояснил, что именно поэтому Киев и продолжает борьбу, или в будущем москва не смогла требовать помощь от Украины.

Для нас это определяет другой ответ на вопрос "за что борется Украина?". Мы боремся, в том числе, за полную независимость, за окончательный выход с орбиты российско-советской империи. Чтобы в следующий раз, когда кремлевский Крестный отец втянулся в неудачную колониальную войну, он не мог требовать от Украины платить дань людьми и оружием - подытожил Михаил Подоляк.

Напомним

На этой неделе президент рф Владимир Путин посетил Северную Корею и встретился с Ким Чен Ыном. В Пхеньяне они подписали соглашение о стратегическом партнерстве, углубляющее военное сотрудничество и взаимные оборонные обязательства.

Сразу после этого российский президент совершил визит во Вьетнам. Там он подписал более десяти соглашений направленных на углубление сотрудничества между Москвой и Ханоем. В частности меморандум о о строительстве Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.