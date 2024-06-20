Шукає нові альянси і військову допомогу: Подоляк пояснив турне путіна до Азії

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5550 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 65978 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153086 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148965 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123995 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133357 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85311 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93238 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98846 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89710 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
56%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 22119 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45389 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18532 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24498 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12986 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148968 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222474 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372249 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308221 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416392 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1766 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13040 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31387 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28225 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123996 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Шукає нові альянси і військову допомогу: Подоляк пояснив турне путіна до Азії

Київ • УНН

 • 23241 перегляди

Поїздки президента рф володимира путіна до В'єтнаму і Північної Кореї свідчать про його спроби відновити колишні агресивні військові союзи СРСР шляхом отримання військово-технічної допомоги, гарматного м'яса і снарядів від цих "вчорашніх сателітів СРСР"

Шукає нові альянси і військову допомогу: Подоляк пояснив турне путіна до Азії

Поїздки президента рф володимира путіна до В'єтнаму та КНДР свідчать про його спроби відновити колишні агресивні військові альянси. Про це на своїй сторінці в X заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.

Деталі 

За словами, Подоляка, путін їздить "вчорашніми сателітами СРСР". 

(...) Все це відбувається в рамках спроби повного відновлення стратегічного антидемократичного агресивного альянсу

- пояснює радник керівника ОП.

Він зауважив, що росія потребує військово-технічної допомоги, гарматного м'яса, снарядів і багато іншого. Подоляк пояснив, що саме тому Київ і продовжує боротьбу, аби в майбутньому москва не змогла вимагати допомогу від України.

Для нас це визначає іншу відповідь на запитання "За що бореться Україна?". Ми боремося, в тому числі, за повну незалежність, за остаточний вихід з орбіти російсько-радянської імперії. Щоб наступного разу, коли кремлівський хрещений батько втягнувся в невдалу колоніальну війну, він не міг вимагати від України платити данину людьми та зброєю

- підсумував Михайло Подоляк. 

Нагадаємо

Цього тижня президент рф володимир путін відвідав Північну Корею та зустрівся з Кім Чен Ином. У Пхеньяні вони підписали угоду про стратегічне партнерство, що поглиблює військову співпрацю і взаємні оборонні зобов'язання.

Відразу після цього російський президент здійснив візит до В'єтнаму. Там він підписав більш як десять угод спрямованих на поглиблення співпраці між москвою та Ханоєм. Зокрема меморандум про будівництво центру ядерної науки і технологій у В'єтнамі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
В'єтнам
Пхеньян
Північна Корея
Україна
Київ
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46