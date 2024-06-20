Шукає нові альянси і військову допомогу: Подоляк пояснив турне путіна до Азії
Київ • УНН
Поїздки президента рф володимира путіна до В'єтнаму і Північної Кореї свідчать про його спроби відновити колишні агресивні військові союзи СРСР шляхом отримання військово-технічної допомоги, гарматного м'яса і снарядів від цих "вчорашніх сателітів СРСР"
Поїздки президента рф володимира путіна до В'єтнаму та КНДР свідчать про його спроби відновити колишні агресивні військові альянси. Про це на своїй сторінці в X заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.
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За словами, Подоляка, путін їздить "вчорашніми сателітами СРСР".
(...) Все це відбувається в рамках спроби повного відновлення стратегічного антидемократичного агресивного альянсу
Він зауважив, що росія потребує військово-технічної допомоги, гарматного м'яса, снарядів і багато іншого. Подоляк пояснив, що саме тому Київ і продовжує боротьбу, аби в майбутньому москва не змогла вимагати допомогу від України.
Для нас це визначає іншу відповідь на запитання "За що бореться Україна?". Ми боремося, в тому числі, за повну незалежність, за остаточний вихід з орбіти російсько-радянської імперії. Щоб наступного разу, коли кремлівський хрещений батько втягнувся в невдалу колоніальну війну, він не міг вимагати від України платити данину людьми та зброєю
Нагадаємо
Цього тижня президент рф володимир путін відвідав Північну Корею та зустрівся з Кім Чен Ином. У Пхеньяні вони підписали угоду про стратегічне партнерство, що поглиблює військову співпрацю і взаємні оборонні зобов'язання.
Відразу після цього російський президент здійснив візит до В'єтнаму. Там він підписав більш як десять угод спрямованих на поглиблення співпраці між москвою та Ханоєм. Зокрема меморандум про будівництво центру ядерної науки і технологій у В'єтнамі.