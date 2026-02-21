В'єтнам отримає доступ до критичних технологій США після домовленостей із Трампом

Лідер Комуністичної партії В'єтнаму То Лам. Фото: Reuters

Уряд В'єтнаму домовився з адміністрацією Дональда Трампа про доступ до раніше закритих американських технологій у сфері ШІ та напівпровідників. Це рішення дозволить Ханою стати ключовим виробничим майданчиком США в Азії замість Китаю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Доступ до обмежених розробок дозволить В'єтнаму модернізувати промисловість і залучити американські корпорації, що шукають альтернативу китайським заводам. Угода передбачає запровадження суворого моніторингу, щоб запобігти передачі технологій країнам, які перебувають під санкціями США. Ханой уже готує законодавчу базу для захисту інтелектуальної власності американських компаній на своїй території.

Президент Дональд Трамп зустрівся з лідером В'єтнаму То Ламом у п'ятницю та заявив, що працюватиме над виключенням Ханоя зі списків країн, яким обмежено доступ до передових технологій США, згідно зі стислим викладом переговорів, опублікованим на новинному вебсайті уряду В'єтнаму - повідомляє Reuters.

Економічні наслідки та геополітичний вплив

Рішення Білого дому стимулюватиме приплив інвестицій у в'єтнамський сектор високих технологій, який може подвоїтися вже до кінця 2026 року. Цей крок є стратегічним сигналом Вашингтона про намір переформатувати технологічну карту регіону через нових союзників. Послаблення обмежень допоможе В'єтнаму створити тисячі робочих місць і закріпити статус надійного партнера США в Азії.

У Трампа розглядають сценарії від компромісної ядерної угоди з Іраном до ліквідації аятолли Хаменеї