В'єтнам отримає доступ до критичних технологій США після домовленостей із Трампом

$43.270.03
50.920.34
ukenru
20 лютого, 19:44 • 12329 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 21759 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 18727 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 24293 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 24344 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 21917 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 24890 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 45229 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15446 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21537 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0.4м/с
83%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 7656 перегляди
Забирайтеся з Донбасу: Зеленський розкрив вимоги США та росії щодо завершення війни20 лютого, 20:25 • 4272 перегляди
Країни, які погано ставляться до США, "заплатять за це" - Трамп20 лютого, 20:39 • 3852 перегляди
Киянам не доведеться платити за відсутнє опалення у січні, але є нюанси 20 лютого, 21:00 • 4156 перегляди
Трамп запровадив глобальні 10-відсоткові мита у відповідь на рішення Верховного судуPhoto00:13 • 11510 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 25873 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 35167 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 45229 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 64762 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 101536 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Алі Хаменеї
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Вашингтон
Пентагон
Іран
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 7756 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 11594 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 17544 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 40465 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 42913 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Золото

В'єтнам отримає доступ до критичних технологій США після домовленостей із Трампом

Київ • УНН

 • 232 перегляди

В'єтнам домовився з адміністрацією Дональда Трампа про доступ до американських технологій у сфері ШІ та напівпровідників.

В'єтнам отримає доступ до критичних технологій США після домовленостей із Трампом
Лідер Комуністичної партії В'єтнаму То Лам. Фото: Reuters

Уряд В'єтнаму домовився з адміністрацією Дональда Трампа про доступ до раніше закритих американських технологій у сфері ШІ та напівпровідників. Це рішення дозволить Ханою стати ключовим виробничим майданчиком США в Азії замість Китаю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Доступ до обмежених розробок дозволить В'єтнаму модернізувати промисловість і залучити американські корпорації, що шукають альтернативу китайським заводам. Угода передбачає запровадження суворого моніторингу, щоб запобігти передачі технологій країнам, які перебувають під санкціями США. Ханой уже готує законодавчу базу для захисту інтелектуальної власності американських компаній на своїй території.

Президент Дональд Трамп зустрівся з лідером В'єтнаму То Ламом у п'ятницю та заявив, що працюватиме над виключенням Ханоя зі списків країн, яким обмежено доступ до передових технологій США, згідно зі стислим викладом переговорів, опублікованим на новинному вебсайті уряду В'єтнаму

- повідомляє Reuters.

Економічні наслідки та геополітичний вплив

Рішення Білого дому стимулюватиме приплив інвестицій у в'єтнамський сектор високих технологій, який може подвоїтися вже до кінця 2026 року. Цей крок є стратегічним сигналом Вашингтона про намір переформатувати технологічну карту регіону через нових союзників. Послаблення обмежень допоможе В'єтнаму створити тисячі робочих місць і закріпити статус надійного партнера США в Азії.

У Трампа розглядають сценарії від компромісної ядерної угоди з Іраном до ліквідації аятолли Хаменеї21.02.26, 07:21 • 950 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Санкції
То Лам
Ханой
В'єтнам
Білий дім
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Азія
Китай
Сполучені Штати Америки