Вьетнам получит доступ к критическим технологиям США после договоренностей с Трампом

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Вьетнам договорился с администрацией Дональда Трампа о доступе к американским технологиям в сфере ИИ и полупроводников.

Вьетнам получит доступ к критическим технологиям США после договоренностей с Трампом
Лидер Коммунистической партии Вьетнама То Лам. Фото: Reuters

Правительство Вьетнама договорилось с администрацией Дональда Трампа о доступе к ранее закрытым американским технологиям в сфере ИИ и полупроводников. Это решение позволит Ханою стать ключевой производственной площадкой США в Азии вместо Китая. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Доступ к ограниченным разработкам позволит Вьетнаму модернизировать промышленность и привлечь американские корпорации, ищущие альтернативу китайским заводам. Соглашение предусматривает введение строгого мониторинга, чтобы предотвратить передачу технологий странам, находящимся под санкциями США. Ханой уже готовит законодательную базу для защиты интеллектуальной собственности американских компаний на своей территории.

Президент Дональд Трамп встретился с лидером Вьетнама То Ламом в пятницу и заявил, что будет работать над исключением Ханоя из списков стран, которым ограничен доступ к передовым технологиям США, согласно краткому изложению переговоров, опубликованному на новостном веб-сайте правительства Вьетнама.

- сообщает Reuters.

Экономические последствия и геополитическое влияние

Решение Белого дома будет стимулировать приток инвестиций во вьетнамский сектор высоких технологий, который может удвоиться уже к концу 2026 года. Этот шаг является стратегическим сигналом Вашингтона о намерении переформатировать технологическую карту региона через новых союзников. Ослабление ограничений поможет Вьетнаму создать тысячи рабочих мест и закрепить статус надежного партнера США в Азии.

Степан Гафтко

