Ханой іде під воду: тайфун Матмо спричинив сильні повені, метеорологи прогнозують ще три шторми до кінця року

Проливні дощі від тайфуну Матмо затопили вулиці Ханоя, паралізувавши рух транспорту, школи перейшли на дистанційне навчання. Це чергова хвиля повеней у столиці В’єтнаму після серії штормів протягом останнього місяця. Метеорологи попереджають про подальші грози та ще три шторми до кінця року, пише УНН із посиланням на Reuters.

Як повідомляється, сильні зливи затопили головні дороги, через що мотоцикли та машини застрягли, а людям довелося пересуватися по коліна у воді. Найбільше постраждали внутрішні райони міста, де система каналізації не справляється з великою кількістю дощу, пише видання.

Це петля - йдуть дощі, вулиці затоплює, і люди відчайдушно намагаються пережити це. Боюся, що незабаром це стане для нас нормою

Кілька шкіл у столиці закрилися або перейшли на онлайн-навчання, а кілька рейсів з та до міжнародного аеропорту Ной Бай були затримані або перенесені