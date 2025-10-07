Ханой іде під воду: тайфун Матмо спричинив сильні повені, метеорологи прогнозують ще три шторми до кінця року
Київ • УНН
Проливні дощі від тайфуну Матмо затопили вулиці Ханоя, паралізувавши рух транспорту та спричинивши перехід шкіл на дистанційне навчання. Метеорологи попереджають про подальші грози та ще три шторми до кінця року.
Деталі
Проливні дощі, спричинені тайфуном Матмо, затопили деякі райони Ханоя у вівторок. Це останній зливовий дощ із серії повеней, які затопили столицю В'єтнаму протягом останнього місяця, оскільки хвиля штормів прокотилася північними регіонами країни
Як повідомляється, сильні зливи затопили головні дороги, через що мотоцикли та машини застрягли, а людям довелося пересуватися по коліна у воді. Найбільше постраждали внутрішні райони міста, де система каналізації не справляється з великою кількістю дощу, пише видання.
Це петля - йдуть дощі, вулиці затоплює, і люди відчайдушно намагаються пережити це. Боюся, що незабаром це стане для нас нормою
Кілька шкіл у столиці закрилися або перейшли на онлайн-навчання, а кілька рейсів з та до міжнародного аеропорту Ной Бай були затримані або перенесені
Минулого тижня в Ханої сталася сильна повінь через тайфун Буалой, внаслідок якого у В'єтнамі загинула щонайменше 51 людина, а збитки склали приблизно 600 мільйонів доларів. Метеорологічне агентство прогнозує дощі та грози в Ханої впродовж усього вівторкового ранку, попереджаючи про можливі повені в низинах, і повідомило, що "до кінця 2025 року на країну чекають ще три шторми".
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Тайфун Каджікі у В'єтнамі забрав життя трьох людей, ще десять отримали поранення. Пошкоджено будинки, затоплено рисові поля, а вулиці Ханоя перетворилися на річки.