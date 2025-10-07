Ханой уходит под воду: тайфун Матмо вызвал сильные наводнения, метеорологи прогнозируют еще три шторма до конца года

Проливные дожди от тайфуна Матмо затопили улицы Ханоя, парализовав движение транспорта, школы перешли на дистанционное обучение. Это очередная волна наводнений в столице Вьетнама после серии штормов в течение последнего месяца. Метеорологи предупреждают о дальнейших грозах и еще трех штормах до конца года, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Проливные дожди, вызванные тайфуном Матмо, затопили некоторые районы Ханоя во вторник. Это последний ливневый дождь из серии наводнений, которые затопили столицу Вьетнама в течение последнего месяца, поскольку волна штормов прокатилась по северным регионам страны - говорится в публикации.

Как сообщается, сильные ливни затопили главные дороги, из-за чего мотоциклы и машины застряли, а людям пришлось передвигаться по колено в воде. Больше всего пострадали внутренние районы города, где система канализации не справляется с большим количеством дождя, пишет издание.

Это петля - идут дожди, улицы затапливает, и люди отчаянно пытаются пережить это. Боюсь, что скоро это станет для нас нормой - сказал Нгуен Нгок Лонг, житель Ханоя.

Несколько школ в столице закрылись или перешли на онлайн-обучение, а несколько рейсов из и в международный аэропорт Ной Бай были задержаны или перенесены - сообщает Reuters.

На прошлой неделе в Ханое произошло сильное наводнение из-за тайфуна Буалой, в результате которого во Вьетнаме погиб по меньшей мере 51 человек, а ущерб составил примерно 600 миллионов долларов. Метеорологическое агентство прогнозирует дожди и грозы в Ханое в течение всего вторника утром, предупреждая о возможных наводнениях в низинах, и сообщило, что "до конца 2025 года страну ждут еще три шторма".

Напомним

Ранее УНН писал, что Тайфун Каджики во Вьетнаме унес жизни трех человек, еще десять получили ранения. Повреждены дома, затоплены рисовые поля, а улицы Ханоя превратились в реки.