Ексклюзив
11:54
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
11:33
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
06:00
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Ексклюзив
1 грудня, 12:41
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
росія та В’єтнам організували схему для обходу цінової стелі на російську нафту - ГУР

Київ • УНН

 • 84 перегляди

росія та В'єтнам організували схему для обходу цінової стелі на російську нафту, що передбачає спільний видобуток нафти та газу. Угоди дозволяють експортувати російську нафту під виглядом в'єтнамської та встановлюють мінімальну ціну реалізації нафти не нижче $75 за барель.

росія та В’єтнам організували схему для обходу цінової стелі на російську нафту - ГУР

Держава-агресор рф продовжує розбудовувати мережу міжнародних партнерств, що мають допомогти режиму уникати санкційного тиску та забезпечувати фінансування російського вторгнення до України. Черговим елементом цієї стратегії стала серія міжурядових угод між москвою та Ханоєм, схвалених російським урядом у травні цього року. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, пише УНН.

Пакет документів передбачає розширення спільного видобутку нафти та газу на російській території та в’єтнамському шельфі за участю компаній "зарубєжнєфть", "пєтров’єтнам" і спільного підприємства "в’єтсовпєтро"

- йдеться у повідомленні.

В’єтнамські та російські структури отримають додаткові ліцензії на розробку нових ділянок надр у Ненецькому автономному окрузі (рф) та продовження строків чинних ліцензій — до 2050 року.

Одночасно угодами передбачено право створювати дочірні підприємства у третіх країнах, що відкриває можливість для експорту російської нафти під виглядом в’єтнамської та приховування реального походження енергоресурсів.

Особливо показовим є закріплення в російсько-в’єтнамській угоді мінімальної ціни реалізації нафти не нижче $75 за барель, що значно вище за цінову стелю у $47,6 за барель, яку країни Європейського Союзу запровадили в липні 2025 року.

Паралельно росія посилює гуманітарну та військово-технічну присутність у В’єтнамі — створенням "центру російської мови" та впровадженням угоди про контроль за використанням ПЗРК радянського та російського виробництва, які раніше були поставлені В’єтнаму.

З огляду на спроби кремля зафіксувати "гарантовану" ціну на нафту у довгостроковій перспективі, цілком ймовірно, що російські спецслужби активізують операції з втручання у міжнародні енергетичні ланцюги — зокрема, здійснюватимуть диверсії на об’єктах інфраструктури іноземних держав

- додали в ГУР.

Туреччина різко скоротила імпорт флагманської російської нафти Urals - Reuters02.12.25, 09:31 • 2532 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Ханой
В'єтнам
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Європейський Союз
Україна