Государство-агрессор рф продолжает развивать сеть международных партнерств, которые должны помочь режиму избегать санкционного давления и обеспечивать финансирование российского вторжения в Украину. Очередным элементом этой стратегии стала серия межправительственных соглашений между москвой и Ханоем, одобренных российским правительством в мае этого года. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, пишет УНН.

Пакет документов предусматривает расширение совместной добычи нефти и газа на российской территории и вьетнамском шельфе с участием компаний "Зарубежнефть", "Петровьетнам" и совместного предприятия "Вьетсовпетро"

Вьетнамские и российские структуры получат дополнительные лицензии на разработку новых участков недр в Ненецком автономном округе (РФ) и продление сроков действующих лицензий — до 2050 года.

Одновременно соглашениями предусмотрено право создавать дочерние предприятия в третьих странах, что открывает возможность для экспорта российской нефти под видом вьетнамской и сокрытия реального происхождения энергоресурсов.

Особенно показательным является закрепление в российско-вьетнамском соглашении минимальной цены реализации нефти не ниже $75 за баррель, что значительно выше ценового потолка в $47,6 за баррель, который страны Европейского Союза ввели в июле 2025 года.

Параллельно Россия усиливает гуманитарное и военно-техническое присутствие во Вьетнаме — созданием "центра русского языка" и внедрением соглашения о контроле за использованием ПЗРК советского и российского производства, которые ранее были поставлены Вьетнаму.

Учитывая попытки Кремля зафиксировать "гарантированную" цену на нефть в долгосрочной перспективе, вполне вероятно, что российские спецслужбы активизируют операции по вмешательству в международные энергетические цепочки — в частности, будут осуществлять диверсии на объектах инфраструктуры иностранных государств