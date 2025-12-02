россия и Вьетнам организовали схему обхода ценового потолка на российскую нефть – ГУР

$42.340.08
49.310.42
ukenru
Эксклюзив
11:54 • 2506 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Эксклюзив
11:33 • 4174 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 6746 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 11126 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 42329 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 45522 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 57662 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 48305 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 44409 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 34580 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
Популярные новости
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский
2 декабря, 02:53
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины
2 декабря, 04:03
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА
07:07
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN
07:31
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters
09:30
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54 • 2506 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 4174 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters
09:30
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 42329 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблять
1 декабря, 16:00
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Германия
Париж
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
1 декабря, 10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
1 декабря, 08:53
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Financial Times

россия и Вьетнам организовали схему обхода ценового потолка на российскую нефть – ГУР

Киев • УНН

 • 680 просмотра

россия и Вьетнам организовали схему обхода ценового потолка на российскую нефть, предусматривающую совместную добычу нефти и газа. Соглашения позволяют экспортировать российскую нефть под видом вьетнамской и устанавливают минимальную цену реализации нефти не ниже $75 за баррель.

россия и Вьетнам организовали схему обхода ценового потолка на российскую нефть – ГУР

Государство-агрессор рф продолжает развивать сеть международных партнерств, которые должны помочь режиму избегать санкционного давления и обеспечивать финансирование российского вторжения в Украину. Очередным элементом этой стратегии стала серия межправительственных соглашений между москвой и Ханоем, одобренных российским правительством в мае этого года. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, пишет УНН.

Пакет документов предусматривает расширение совместной добычи нефти и газа на российской территории и вьетнамском шельфе с участием компаний "Зарубежнефть", "Петровьетнам" и совместного предприятия "Вьетсовпетро"

- говорится в сообщении.

Вьетнамские и российские структуры получат дополнительные лицензии на разработку новых участков недр в Ненецком автономном округе (РФ) и продление сроков действующих лицензий — до 2050 года.

Одновременно соглашениями предусмотрено право создавать дочерние предприятия в третьих странах, что открывает возможность для экспорта российской нефти под видом вьетнамской и сокрытия реального происхождения энергоресурсов.

Особенно показательным является закрепление в российско-вьетнамском соглашении минимальной цены реализации нефти не ниже $75 за баррель, что значительно выше ценового потолка в $47,6 за баррель, который страны Европейского Союза ввели в июле 2025 года.

Параллельно Россия усиливает гуманитарное и военно-техническое присутствие во Вьетнаме — созданием "центра русского языка" и внедрением соглашения о контроле за использованием ПЗРК советского и российского производства, которые ранее были поставлены Вьетнаму.

Учитывая попытки Кремля зафиксировать "гарантированную" цену на нефть в долгосрочной перспективе, вполне вероятно, что российские спецслужбы активизируют операции по вмешательству в международные энергетические цепочки — в частности, будут осуществлять диверсии на объектах инфраструктуры иностранных государств

- добавили в ГУР.

Турция резко сократила импорт флагманской российской нефти Urals - Reuters02.12.25, 09:31 • 2672 просмотра

Ольга Розгон

Санкции
Энергетика
Война в Украине
Ханой
Вьетнам
Главное управление разведки Украины
Европейский Союз
Украина