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Тропічний шторм "Віфа" обрушився на В'єтнам після смертоносного удару по Філіппінах

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Тайфун "Віфа", ослаблений до тропічного шторму, обрушився на узбережжя В'єтнаму, принісши сильний вітер та зливи. На Філіппінах, де шторм пройшов раніше, загинуло п'ять людей, а десятки тисяч були евакуйовані.

Тропічний шторм "Віфа" обрушився на В'єтнам після смертоносного удару по Філіппінах

Тайфун "Віфа", рівень якого був знижений до тропічного, обрушився на узбережжя на півночі В'єтнаму, принісши з собою сильний вітер і зливи, внаслідок яких загинуло п'ять людей, а тисячі людей були змушені залишити свої будинки протягом вихідних на сусідніх Філіппінах, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

За даними місцевих метеорологічних служб, шторм, який у понеділок класифікували як тайфун, обрушився на узбережжя у вівторок о 10:00 за місцевим часом. Максимальна швидкість постійного вітру досягала 102 км/год. Після виходу на берег він почав рухатися на південний захід.

Шторм знеструмив деякі райони провінції Хінгйєн на схід від Ханоя. Жителі поспішили на заправки, щоби купити пальне для генераторів, повідомляють державні ЗМІ.

Вулиці столиці Ханоя практично спорожніли, на тлі того, як шторм просувався вглиб країни. Більшість підприємств були закриті, а місцева влада рекомендувала жителям залишатися вдома і евакуюватися з нестабільних будівель або з районів, що зазнають впливу повеней.

Поки що у В'єтнамі не зареєстровано ані жертв, ані руйнувань. За оцінками, близько 350 000 в'єтнамських військовослужбовців перебувають у стані бойової готовності, на тлі того, як метеорологічне агентство країни очікує випадання до 500 мм опадів, що може призвести до небезпечних повеней та зсувів ґрунту.

За прогнозами Національного метеорологічного агентства В'єтнаму, у вівторок увечері циклон "Віфа" ослабне до рівня низького тиску.

Авіарейси скасовано по всій півночі В'єтнаму, а аеропорти в портовому місті Хайфон та провінції Куангнінь закриті.

За даними державних ЗМІ, близько 150 000 гектарів аквакультурних ферм та понад 20 000 плавучих садків для вирощування риби перебувають під загрозою затоплення та сильного вітру.

Філіппіни

Повінь, викликана зливами після урагану "Віфа", у вівторок паралізувала життя в столиці Філіппін, Манілі. Десятки тисяч людей було евакуйовано зі своїх будинків, щонайменше дві людини вважаються зниклими безвісти.

Школи та державні установи в Манілі та сусідніх провінціях залишалися закритими після нічного дощу, внаслідок якого річка Марікіна вийшла з берегів.

Понад 23 000 людей, які проживають уздовж річки, було евакуйовано. Вони сховалися у школах, сільських клубах та критих дворах. Ще близько 25 000 людей було евакуйовано з міст Кесон та Калукан у столичному регіоні.

Літня жінка і її водій були віднесені потоком води, що розлився, при спробі перетнути міст у Калукані, повідомив агентству AFP Джон Пол Н'єтес, помічник керівника центру екстрених операцій.

"Їхню машину знайшли минулої ночі. Рятувальна операція триває, але сьогодні нікого з них не знайшли", - сказав він.

За даними Національної ради Філіппін щодо зниження ризику стихійних лих та управління ними, станом на понеділок загинули п'ятеро людей, і щонайменше п'ятеро отримали поранення після урагану "Віфа", повідомляє місцеве видання новин Enquirer.net. За даними ради, семеро людей зникли безвісти.

Щорічно на Філіппіни обрушується щонайменше 20 штормів і тайфунів, причому найсильніше страждають, як правило, найбідніші регіони країни. Їхні наслідки стають все більш смертоносними та руйнівними в міру того, як шторми стають потужнішими через зміну клімату.

Раніше цього року на В'єтнам обрушився супертайфун "Ягі", внаслідок чого загинуло близько 300 людей і було завдано збитків на суму близько 3,3 млрд доларів.

У Південній Кореї послабилися зливи після рекордних дощів, 18 загиблих21.07.25, 17:15 • 7168 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
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В'єтнам
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