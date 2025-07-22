Тропический шторм «Вифа» обрушился на Вьетнам после смертоносного удара по Филиппинам

Тайфун "Вифа", уровень которого был понижен до тропического, обрушился на побережье на севере Вьетнама, принеся с собой сильный ветер и ливни, в результате которых погибло пять человек, а тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в течение выходных на соседних Филиппинах, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

По данным местных метеорологических служб, шторм, который в понедельник классифицировали как тайфун, обрушился на побережье во вторник в 10:00 по местному времени. Максимальная скорость постоянного ветра достигала 102 км/ч. После выхода на берег он начал двигаться на юго-запад.

Шторм обесточил некоторые районы провинции Хынгйен к востоку от Ханоя. Жители поспешили на заправки, чтобы купить топливо для генераторов, сообщают государственные СМИ.

Улицы столицы Ханоя практически опустели, на фоне того, как шторм продвигался вглубь страны. Большинство предприятий были закрыты, а местные власти рекомендовали жителям оставаться дома и эвакуироваться из нестабильных зданий или из районов, подверженных наводнениям.

Пока что во Вьетнаме не зарегистрировано ни жертв, ни разрушений. По оценкам, около 350 000 вьетнамских военнослужащих находятся в состоянии боевой готовности, на фоне того, как метеорологическое агентство страны ожидает выпадения до 500 мм осадков, что может привести к опасным наводнениям и оползням.

По прогнозам Национального метеорологического агентства Вьетнама, во вторник вечером циклон "Вифа" ослабнет до уровня низкого давления.

Авиарейсы отменены по всей северной части Вьетнама, а аэропорты в портовом городе Хайфон и провинции Куангнинь закрыты.

По данным государственных СМИ, около 150 000 гектаров аквакультурных ферм и более 20 000 плавучих садков для выращивания рыбы находятся под угрозой затопления и сильного ветра.

Филиппины

Наводнение, вызванное ливнями после урагана "Вифа", во вторник парализовало жизнь в столице Филиппин, Маниле. Десятки тысяч людей были эвакуированы из своих домов, по меньшей мере два человека считаются пропавшими без вести.

Школы и государственные учреждения в Маниле и соседних провинциях оставались закрытыми после ночного дождя, в результате которого река Марикина вышла из берегов.

Более 23 000 человек, проживающих вдоль реки, были эвакуированы. Они укрылись в школах, сельских клубах и крытых дворах. Еще около 25 000 человек были эвакуированы из городов Кесон и Калукан в столичном регионе.

Пожилая женщина и ее водитель были унесены потоком разлившихся вод при попытке пересечь мост в Калукане, сообщил агентству AFP Джон Пол Ньетес, помощник руководителя центра экстренных операций.

"Их машину нашли прошлой ночью. Спасательная операция продолжается, но сегодня никого из них не нашли", - сказал он.

По данным Национального совета Филиппин по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими, по состоянию на понедельник погибли пять человек, и по меньшей мере пять получили ранения после урагана "Вифа", сообщает местное издание новостей Enquirer.net. По данным совета, семь человек пропали без вести.

Ежегодно на Филиппины обрушивается по меньшей мере 20 штормов и тайфунов, причем сильнее всего страдают, как правило, беднейшие регионы страны. Их последствия становятся все более смертоносными и разрушительными по мере того, как штормы становятся мощнее из-за изменения климата.

Ранее в этом году на Вьетнам обрушился супертайфун "Яги", в результате чего погибло около 300 человек и был нанесен ущерб на сумму около 3,3 млрд долларов.

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