На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,1 сотрясло воды у острова Минданао на юге Филиппин. Пишет УНН со ссылкой на El Confidencial.

Детали

Землетрясение магнитудой 7,1 потрясло воды к юго-западу от острова Минданао, в южном регионе Филиппин, в этот четверг. По данным национальной станции мониторинга землетрясений, центр подземных толчков находился на глубине около 630 километров у второго по величине филиппинского острова Минданао.

Американская сейсмологическая обсерватория определила центр землетрясения на расстоянии чуть менее 106 километров от побережья Минданао.

Дополнение

Филиппинское сейсмологическое агентство сообщило в своем предупреждении, что землетрясение, произошедшее на глубине, в море, не приведет к разрушениям, но предупреждает о возможных сильных афтершоках.

У берегов Перу произошло землетрясение у берегов Перу