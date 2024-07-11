На Филиппинах произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в глубоких водах у побережья острова Минданао на юге Филиппин. Угрозы разрушений нет, но предупреждают о возможных сильных афтершоках.
Землетрясение магнитудой 7,1 сотрясло воды у острова Минданао на юге Филиппин. Пишет УНН со ссылкой на El Confidencial.
Детали
Землетрясение магнитудой 7,1 потрясло воды к юго-западу от острова Минданао, в южном регионе Филиппин, в этот четверг. По данным национальной станции мониторинга землетрясений, центр подземных толчков находился на глубине около 630 километров у второго по величине филиппинского острова Минданао.
Американская сейсмологическая обсерватория определила центр землетрясения на расстоянии чуть менее 106 километров от побережья Минданао.
Дополнение
Филиппинское сейсмологическое агентство сообщило в своем предупреждении, что землетрясение, произошедшее на глубине, в море, не приведет к разрушениям, но предупреждает о возможных сильных афтершоках.
У берегов Перу произошло землетрясение у берегов Перу9 июля 2024, 01:30 • 21012 просмотров