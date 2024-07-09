У берегов Перу произошло землетрясение у берегов Перу

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Перу, сообщил Геофизический институт страны, передает УНН.

Детали

Подземные толчки были зафиксированы в 14.33 по местному времени в 74 километрах к югу от района Ломас, расположенного в провинции Каравели региона Арекипа. Эпицентр залегал на глубине 32 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 7,2