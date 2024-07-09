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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У берегов Перу произошло землетрясение у берегов Перу

У берегов Перу произошло землетрясение у берегов Перу

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 01:30  •  1261 просмотра

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Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло у побережья Перу, в 74 километрах к югу от района Ломас в регионе Арекипа на глубине 32 км, сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Перу, сообщил Геофизический институт страны, передает УНН.

Детали

Подземные толчки были зафиксированы в 14.33 по местному времени в 74 километрах к югу от района Ломас, расположенного в провинции Каравели региона Арекипа. Эпицентр залегал на глубине 32 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 7,228 июня 2024, 06:00 • 17061 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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