У берегов Перу произошло землетрясение у берегов Перу
Киев • УНН
Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло у побережья Перу, в 74 километрах к югу от района Ломас в регионе Арекипа на глубине 32 км, сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Перу, сообщил Геофизический институт страны, передает УНН.
Детали
Подземные толчки были зафиксированы в 14.33 по местному времени в 74 километрах к югу от района Ломас, расположенного в провинции Каравели региона Арекипа. Эпицентр залегал на глубине 32 км.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 7,228 июня 2024, 06:00 • 17061 просмотр
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