У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 7,2
Киев • УНН
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Перу вблизи Атикипы на глубине 28 км 28 июня в 05:36 UTC, по данным Геологической службы США.
Землетрясение магнитудой 7,2 зарегистрировано у побережья Перу, пишет УНН со ссылкой на Геологическую службу США.
Детали
Как сообщается, эпицентр землетрясения был в 8 км к западу от Атикипы в Перу.
Землетрясение произошло на глубине 28,0 км в 05:36:37 UTC 28 июня.
Японию всколыхнули два землетрясения, повреждена электростанция3 июня 2024, 10:58 • 19319 просмотров
Эксклюзив
Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ
Эксклюзив
Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители
Эксклюзив
Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив
Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники
Эксклюзив
Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
Эксклюзив
Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин
Эксклюзив
Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт
Эксклюзив
В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга
Эксклюзив
Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты
Эксклюзив