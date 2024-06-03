Японию всколыхнули два землетрясения, повреждена электростанция

В Японии произошла серия землетрясений, которые имели магнитуда от 4 до 6 баллов. На двух атомных электростанциях в регионе нарушений не выявлено, но зафиксированы повреждения на электростанции , передает УНН, со ссылкой на European-Mediterranean Seismological Centre и электроэнергетическую компанию Хокурику.

детали

Два сильных землетрясения произошли в префектуре Исикава на севере Японии утром в понедельник. Первое землетрясение на северной части полуострова Фото имело магнитуда 5,9. через несколько минут произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,8.

Сообщается, что электростанция Шишка получила незначительные повреждения. Впрочем, это не повлияло на охлаждение двух реакторов. По данным Hokuriku Electric Power Co., отключений электроэнергии не было. Атомный регулятор Японии заявил, что на двух атомных электростанциях в регионе нарушений не обнаружено.

справка

Землетрясение магнитудой 7,6, произошедшее 1 января на полуострове Ното, унесло жизни 241 человека. Разрушения все еще продолжаются, и многие жители были эвакуированы.

Напомним

У побережья префектуры Миядзаки на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, вызвавшее предупреждение о потенциальных подземных толчках, но угрозы цунами не было.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на японских островах Бонин