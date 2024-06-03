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Японію сколихнули два землетруси, пошкоджена електростанція

Японію сколихнули два землетруси, пошкоджена електростанція

Київ • УНН

 • 19698 перегляди

Два сильні землетруси магнітудою 5,9 і 4,8 сталися в японській префектурі Ісікава, завдавши незначної шкоди електростанції Шика, але без будь-яких порушень на прилеглих атомних електростанціях.

В Японії сталась серія землетрусів, які мали магнітуду від 4 до 6 балів. На двох атомних електростанціях в регіоні порушень не виявлено, але зафіксовані пошкодження на електростанції, передає УНН, із посиланням на European-Mediterranean Seismological Centre та електроенергетичну компанію Хокуріку.

Деталі

Два сильні землетруси сталися в префектурі Ісікава на півночі Японії вранці в понеділок. Перший землетрус на північній частині півострова Ното мав магнітуду 5,9. Через кілька хвилин стався ще один землетрус магнітудою 4,8.

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Як повідомляється, незначних пошкоджень зазнала електростанція Шика. Втім це не вплинуло на охолодження двох реакторів. За даними Hokuriku Electric Power Co., відключень електроенергії не було. Атомний регулятор Японії заявив, що на двох атомних електростанціях в регіоні порушень не виявлено.

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Довідка

Землетрус магнітудою 7,6, що стався 1 січня на півострові Ното, забрав життя 241 людини. Руйнування досі тривають, і багато жителів були евакуйовані.

Нагадаємо

Біля узбережжя префектури Міядзакі на південному заході Японії стався землетрус магнітудою 5,2 бала, що спричинив попередження про потенційні підземні поштовхи, але загрози цунамі не було.

Землетрус магнітудою 6,5 стався на японських островах Бонін28.04.24, 06:01 • 23762 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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